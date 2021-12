8 min. inkl. Video

Lange Schlange bei Eröffnung der Impfambulanz in Herborn

300 Impfungen pro Tag und das sechs Tage die Woche: In der Herborner Au hat am Mittwoch die neue Impfambulanz eröffnet. Die ersten Impfwilligen standen schon Stunden vorher an.

Von Tobi Manges Redakteur