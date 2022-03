2 min

Lange Vollsperrung nach Lasterunfall an der Zollbuche

Ein Lkw ist am Montagmittag an der Zollbuche (B255) auf dem Weg nach Gladenbach von der Straße abgekommen und umgekippt. Die aufwendige Bergung war am späten Abend noch im Gange.

Von Christian Keller Redakteur Wetzlar