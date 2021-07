Lob und Kritik für neue IC-Verbindung im Lahn-Dill-Kreis

Soll ab Dezember 2021 durch Mittelhessen fahren: Der Intercity II der Deutschen Bahn - hier in Hannover - wird Frankfurt und Münster verbinden und dabei auch in Wetzlar und Dillenburg halten. Der Fahrgastbeirat kritisiert Verschlechterungen in der Anbindung des Lahn-Dill-Gebiets an Nordrhein-Westfalen durch das neue Angebot. Archivfoto: Pascal Reeber