Mäßiger Start des 9-Euro-Tickets in Mittelhessen

Die Bahngleise in der Region sind nennenswert voller als ohne das 9-Euro-Ticket. Foto:Mika Beuster

Im Juni, Juli und August gilt das 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Werden nun Berufspendler von der Straße auf die Schiene wechseln? Am Tag vor dem Start des 9-Euro-Tickets berichtet mittelhessen.de noch, dass der Pro Bahn Landesverbandes Hessen überfüllte Züge befürchte. Zum Start des 9-Euro-Tickets ist davon aber dann doch nichts zu merken. Die Bahnhöfe in der Region sind nur minimal voller als sonst - auch wenn der Verkauf im Vorfeld gut anlief.

Bis kurz vor dem Start sind bereits sieben Millionen der Sonderfahrkarten verkauft worden, mit denen man im Regionalverkehr (also nicht für ICE, IC oder EC) für neun Euro pro Monat durch ganz Deutschland fahren kann. Am Mittwochmorgen um acht Uhr waren unsere Reporter VRM-weit in den Bahnhöfen und haben sich dort umgeschaut - auch in Wetzlar.





Neben Wetzlar waren unsere Reporter auch in Herborn, Biedenkopf und Limburg-Weilburg vor Ort und haben sich umgesehen und mit den Passanten gesprochen. Ihre Eindrücke und Bilder zeigen: Das Ticket wird genutzt, aber nicht in dem Ausmaß, wie angenommen.

Ruhiger Start in Wetzlar

1000 Tickets sind am ersten Verkaufstag des 9-Euro-Tickets vor einer Woche in Wetzlar verkauft worden - die Automatenverkäufe nicht mitgerechnet. Trotzdem sind die Bahnsteige nicht viel voller als sonst. Ein paar Züge mit etwas mehr Fahrgästen gab es wohl, der ganz große Ansturm bleibt aber aus. Zu Gedränge kommt es nicht.

Wenig los in Wetzlar: Kurz bevor der nächste Zug gegen acht Uhr einfährt, ist der Bahnsteig nahezu leer. (Foto: Tobi Manges)

Der Zeitpunkt für das 9-Euro-Ticket sei auch ungünstig gewählt, kritisiert Thomas Kraft aus Lahnau, Landesvorsitzender von "Pro Bahn". Hauptziel für viele Menschen aus Mittelhessen wäre Frankfurt. Doch wegen Bauarbeiten auf der Main-Weser-Bahn fahre gerade kein einziger Zug aus dem Lahn-Dill-Kreis in den Frankfurter Hauptbahnhof. Die Linie RB 40 endet in Hanau, der RE 99 am Frankfurter Südbahnhof. Auch Richtung Westfalen gebe es Baustellen. "So wird das Angebot eher Verdruss bringen", so Kraft.

Normaler Betrieb am Herborner Bahnhof



Am Bahnhof in Herborn ist von überfüllten Bussen und Zügen am Mittwochmorgen nichts zu sehen. Dennoch: Der große Ansturm ist erwartungsgemäß ausgeblieben. Dennoch sind einige Fahrgäste mit dem neuen Ticket bereits am Mittwochmorgen unterwegs. Teilweise, um zu testen, wie gut das neue Angebot tatsächlich funktioniert.

Sascha Buschenhagen aus Herborn hat sein Ticket unkompliziert am Vortag erworben - mit einem Rucksack auf dem Rücken geht es für ihn zum Wandern in Richtung Bad Ems. "Da kommt mir das Angebot natürlich sehr gelegen", sagt der 45-Jährige. Normalerweise fahre er geschätzt rund alle drei Wochen mit dem Zug. Dies soll sich in den kommenden drei Monaten ändern. Unter anderem ist Heidelberg eines seiner Ausflugsziele.

Tamara Döring aus Hörbach schätzt, dass sie mehr als 200 Euro durch das 9-Euro-Ticket sparen wird. Jede Woche sei sie mindestens einmal mit dem Zug unterwegs. "Und jetzt noch öfter", berichtet sie. Vor wenigen Tagen hat sie sich deshalb ihr Ticket für die Monate Juni, Juli und August gesichert. Wo sie an diesem Mittwoch hinreisen wird, lässt sie offen. "Ich habe kein festes Ziel. Den Zug nach Wetzlar habe ich gerade eben schon einmal verpasst." Köln und Dortmund sind zwei Ziele, die sie in den nächsten Wochen mit dem Zug ansteuern möchte.

Am Mittwochmorgen ist der Menschenansturm am Bahnhof in Herborn erwartungsgemäß ausgeblieben. Mit dem 9-Euro-Ticket können Pendler seit heute mit Zug und Bus durch ganz Deutschland reisen. (Foto: Timo König)

An den Tag, an dem Andreas Peter aus Oberscheld das letzte mal mit dem Zug gereist ist, kann er sich nicht mehr genau erinnern. "Das könnte die Fahrt zum Weihnachtsmarkt in Wetzlar vor rund einem halben Jahr gewesen sein", scherzt er. Wetzlar hat er auch an diesem Mittwochmorgen vor Augen, am Nachmittag soll es dann mit dem Zug weiter zu einem Termin nach Siegen gehen. "Die Kosten für das Ticket habe ich nach dem heutigen Tag schon reingeholt", weiß er. Auch für seine Frau hat er wenige Minuten zuvor am Schalter ein 9-Euro-Ticket gelöst. "Ich habe gerade ein Bild von dem Ticket in meiner WhatsApp-Story geteilt. Mal schauen, wie viele Leute sich melden und berichten, dass sie auch schon eins haben."

Kein Ansturm in Limburg-Weilburg

Züge halten, die Türen öffnen sich, Fahrgäste steigen ein: An den Bahnhöfen in Weilburg und Limburg gibt es zwar Betrieb, aber keinen Ansturm am ersten Tag des 9-Euro-Tickets. Nachdem der Schülerverkehr nach 7 Uhr durch ist, wird es ruhiger. Etwa 20 bis 30 Passagiere warten bis 8 Uhr am Bahnsteig. Einige Fahrgäste allerdings sind tatsächlich wegen des Angebots auf die Bahn umgestiegen. Danya Yordanova und Raboslav Yordanov aus Weilburg etwa. Sie haben sich am Morgen noch am Fahrkartenautomaten ein bundesweit gültiges 9-Euro-Ticket gekauft, um damit bis nach Koblenz zu fahren. Von dort aus geht es allerdings mit dem Fernverkehr bis nach Köln weiter, da dies schneller ist. Doch schon für die relativ kurze Strecke hat sich die Anschaffung schon gelohnt, sagen die beiden.

Thomas Eisel aus Weilburg ist am Mittwochmorgen auch unterwegs, er hat allerdings noch kein 9-Euro-Ticket besorgt. "Ich denke noch drüber nach", sagt er - schließt es aber nicht aus. Es hängt wohl davon ab, wie oft er es nutzen werde. Günstiger als Einzelfahrkarten scheint es allemal zu sein. Andere Fahrgäste haben bereits Monats- oder gar Jahreskarten und fahren wie gewohnt weiter.

Der Bahnhof in Weilburg ist nach dem Pendlerverkehr ziemlich leer. (Foto: Mika Beuster)

Am Limburger Bahnhof lässt sich gegen 7 Uhr am Mittwoch die Zahl der Fahrgäste an Gleis fünf an einer Hand abzählen. Ulrike Hoffmann aus Dornburg sitzt auf der Bank und wartet, dass die Regionalbahn nach Frankfurt einfährt. Sie möchte ihren Sohn in Frankfurt besuchen. Das mache sie regelmäßig, sagt sie dieser Zeitung. Am Mittwoch nun mit dem 9-Euro-Ticket, das sie bereits in der vergangenen Woche gekauft hat. Sie möchte das Ticket in den kommenden drei Monate öfter einsetzen und auch durch Deutschland reisen, wie Hoffmann berichtet. Auch wenn das Ticket eigentlich zur Entlastung der Pendler beitragen sollte, ist Ulrike Hoffmann der Meinung, dass sie sowohl Pendlern als auch Reisenden zugutekomme.

Nicht mehr los als sonst im Hinterland

Im Hinterland wird durchaus vom 9-Euro-Ticket Gebrauch gemacht, wie eine Stichprobe am Bahnhof in Biedenkopf zeigte. Ein junger Mann aus der Kernstadt wartet auf den Zug in Richtung Bad Laasphe: "Bei den momentanen Spritpreisen ist das doch ideal", sagt er als Erklärung darauf, warum er sich das Ticket geholt habe. Auf diese Weise könne man Geld sparen. Für ihn stellt das Bahnfahren durchaus Neuland da, wie er zugab. "Vorher bin ich eigentlich nie Zug gefahren, aber jetzt werde ich es mal ausprobieren", betonte er. Mit dieser Einstellung könnte der Biedenkopfer eine Hoffnung der Politik nähren, die ebenfalls hinter dem Neun-Euro-Ticket steckt: Wieder mehr Menschen zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel bewegen - auch aus Klimaschutzgründen.

Ganz gelegen kommt das vergünstigte Monatsticket auch Margot und Klaus Arndt. Das Paar aus der Nähe von Ulm ist auf Wanderurlaub im Hinterland, wo es den Lahnwanderweg abläuft. "Der Weg ist ja eine Streckenwanderung - man läuft also von einem Punkt zum nächsten", erklärt Klaus Arndt. Das Bahn-Ticket nutzten sie, um anschließend wieder zum Ausgangspunkt zurückzugelangen, wo ihr Auto steht. Denn das werde natürlich noch benötigt, um die Touren überhaupt machen zu können, gibt Arndt zu.

Insgesamt bleibt der vom Fahrgastverband im Vorfeld befürchtete Ansturm auf die Züge am Bahnhof in Biedenkopf allerdings aus. Das könnte sich freilich schon am kommenden Wochenende ändern, schätzt eine Frau aus Lahntal die Situation ein, die ebenfalls im Besitz des Neun-Euro-Tickets ist. Ihrer Meinung nach eigne sich das Ticket vor allem an (verlängerten) Wochenenden für einen kleinen Ausflug. Und dann könnte es in den Zügen auch tatsächlich ein wenig voller werden, glaubt sie. Im Alltag jedoch werde es zumindest auf dem Land keine großen Veränderungen geben.

Fazit

Bedeutend mehr Fahrgäste als sonst waren zum Start des 9-Euro-Tickets nichts unterwegs. Aber auch wenn der große Ansturm während des Pendelverkehrs ausblieb, heißt das nicht, dass das Ticket keinen Sinn hätte. Viele Pendler, die bereits eh mit dem Zug fahren, haben es sich besorgt. Auch Menschen, die ab und an den Nahverkehr nutzen, profitieren von der Vergünstigung. Von den befragten Personen planen einige, in Zukunft vermehrt Bus und Bahn nutzen zu wollen. Und dann bleibt noch offen, wie es an den langen Wochenenende und den Ferien aussehen wird. Möglicherweise kommt es erst dann zu überfüllten Bussen und Zügen. Der eigentliche Zweck, nämlich mehr Menschen vom Auto auf die Bahnschienen zu locken, wäre damit nicht erfüllt worden. Pendler und Gelegenheitsfahrer profitieren dennoch von dem Angebot und möglicherweise aus Urlauber und Ausflügler. Das wird sich aber erst zu einem späteren Zeitpunkt zeigen.