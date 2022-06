Meinung zu kalten Duschen im Lahn-Dill-Kreis: Freiheitspreis

(Fotos: nikkytok/Kopp)

Die Kreisverwaltung dreht in den Schulen und den kreiseigenen Sporthallen im Lahn-Dill-Kreis für dreieinhalb Monate (inklusive sechs Wochen Sommerferien) das warme Wasser ab. Energie und Energiekosten (rund 100 000 Euro) sollen damit gespart werden. Das Ganze ist auch als ein Zeichen mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gedacht. Denn seit drei Monaten versucht Deutschland, wirtschaftlichen Druck auf Russland aufzubauen, mit Sanktionen und dem Versuch, auf russisches Öl und russische Gaslieferungen zu verzichten.

Nun beschweren sich im Lahn-Dill-Kreis Eltern, weil Schüler für ein paar Wochen ihre Hände kalt waschen sollen. Die Duschen nutzen nach dem Sportunterricht ohnehin nur die wenigsten Kinder. Vereinssportler beschweren sich, weil sie in den Sporthallen, die sie kostenlos nutzen dürfen, für wenige Wochen kalt duschen müssen. Nebenbei: Was ist eigentlich aus der abwertenden Bezeichnung "Warmduscher" geworden? Aber weiter im Ernst: Erinnern Sie sich noch, Ende Februar, als klar war, wir müssen solidarisch mit der Ukraine sein? Dass dieser Krieg auch unsere Freiheit betrifft. Und als klar war: Die Freiheit hat ihren Preis.

Der Präsident der Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill, Eberhard Flammer, sprach sich kurz darauf klipp und klar für ein Gasembargo aus. Wohlwissend, dass dies den Industrieunternehmen, die er vertritt, massiv schaden könnte. "Koste es, was es wolle", sagte er. Dennoch stellten sich viele Unternehmer hinter diese Forderung. Das ist die Bereitschaft der Wirtschaft, Flammer sprach es aus: "Die Freiheit hat ihren Preis." Man müsse den Blick in allererster Linie auf die Geschehnisse in der Ukraine richten.

Und jetzt jammern Eltern und Sportler wegen kaltem Wassers im Sommer. Die Reaktionen lassen erahnen, wie sich viele Bürger im Falle eines richtigen Gasembargos verhalten würden. Wenn Gas rationiert werden müsste, die Bundesnetzagentur entscheiden würde, welche Industriebetriebe keine Lieferung mehr erhielten.

Es wird deutlich, wie groß die Bereitschaft von manchen Menschen ist: Freiheit ja, aber nicht um den Preis einer kalten Dusche.