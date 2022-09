Metall für rund 17.500 Euro geklaut

Jetzt teilen:

GREIFENSTEIN-HOLZHAUSEN - Wie die Polizei erst am Dienstag gemeldet hat, haben Diebe bereits am vorletzten Wochenende in Holzhausen Metall im Wert von rund 17.500 Euro gestohlen.

Verübt wurde die Tat bei dem Metallverarbeitungsbetrieb in der Hellsdorfstraße nach 16.30 Uhr am 18. September (Sonntag), entdeckt wurde sie tags darauf gegen 5.50 Uhr. Nachdem die Diebe das Hoftor zum Betriebsgelände geknackt hatten, luden sie dort mehrere Hundert Kilogramm Metall in ein mitgeführtes Fahrzeug und flüchteten unerkannt.

Die Herborner Polizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hellsdorfstraße aufgefallen sind, sich mit ihr unter Telefon 02772-47050 in Verbindung zu setzen.