Mittelhessen: Region mit großer Industriekultur

WETZLAR/DILLENBURG - "Die Industriekultur in Mittelhessen lebt! Und wir laden alle ein, vom 1. bis 4. Juli 2021 die Tage der Industriekultur zu besuchen und die Orte und Geschichte(n) zu entdecken," erklärt Dr. Christoph Ullrich, Regierungspräsident und Vorsitzender des Vereins Mittelhessen: "Bei Stadtführungen, Wanderungen, Tagen der offenen Tür, aber auch bei virtuellen Veranstaltungen und Vorträgen machen die Partner aus allen fünf Landkreisen die ganze Themenvielfalt der Industriekultur sichtbar.

Das Regionalmanagement Mittelhessen bündelt die Aktivitäten und lädt für 30. Juni 2021 zu einer virtuellen Auftaktveranstaltung mit einer interaktiven Diskussion ein."

2017 gab es in Mittelhessen die ersten Tage der Industriekultur, inzwischen hat sich viel getan: Die Akteure sind noch enger vernetzt und haben "ihre" Orte über eine neue Beschilderung, die Website industriekultur-mittelhessen.de und eine eigene Smartphone-App sichtbarer gemacht. In diesen Online-Medien finden sich neben den Orten auch die über 40 Veranstaltungsangebote der Industriekultur 2021: Neben beliebten Klassikern wie der Wanderung auf dem Erzweg des Geoparks Vulkanregion Vogelsberg am Samstag oder dem Schmelz- und Schmiedetag auf der "Grube Fortuna" am Sonntag gibt es auch ganz neue Formate.

Das Oberhessische Museum zeigt beispielsweise digitale Kurzfilme zur Industrialisierung in Gießen, das Lahn-Marmor-Museum Villmar und das Dokumentations-- und Informationszentrum in Stadtallendorf bieten Onlinevorträge.

Digitale Eröffnung

am 30. Juni

Die Initiative Industriekultur Mittelhessen ist beim Regionalmanagement angesiedelt, das zu einem eigenen Online-Format am 30. Juni 2021 ab 18 Uhr einlädt: "Neues Leben in alten Mauern" lautet das Thema der digitalen Eröffnungsveranstaltung, die auf dem Hofgut Schmitte in Biebertal aufgezeichnet wurde.

Das Regionalmanagement stärkt und vermarktet den Wirtschafts- und Hochschulstandort in der Mitte von Hessen. Der Schulterschluss aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik ist in den Themenfeldern Infrastruktur, Bildung und Fachkräfte sowie Forschung und Innovation tätig.