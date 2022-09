Mittelhessen-Wetter: Regen, Sturm und goldene Oktober-Tage

Die mittelhessischen Wälder schalten langsam in den Herbst-Modus. Auch das Wetter wird herbstlich: Nach einem verregneten Wochenende können wir uns Hoffnung auf goldene Oktober-Tage machen. Foto: Jan Karges

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Sonne, Regen, Wind und Wolken: Die erste Oktoberwoche bringt wechselhaftes Wetter nach Mittelhessen. "Am kommenden langen ersten Oktoberwochenende wird es recht nass und windig werden", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met, zu der Prognose für die kommenden Tage.

Lesen Sie auch: Nachtleben in Wetzlar: Clubs und Discos Fehlanzeige

Vorher kommt aber erst einmal die Sonne raus. "Heute und morgen beruhigt sich die Wetterlage in Deutschland, besonders der Freitag bringt oft Sonnenschein", sagt Jung.

Am Wochenende kommt der Absturz: Wolken und Regen prägen den Samstag und den Sonntag, Deutschland wird von einer Reihe Tiefs gestreift. Dabei wird es laut Jung windig, teilweise auch stürmisch. Immerhin: Die Nächte werden nicht mehr so kalt wie zuletzt - da gab es stellenweise bereits Luft- und Bodenfrost. "Die Nachtwerte erinnern aktuell eher an November als an September", sagt Jung. "Es ist für die Jahreszeit deutlich zu kalt."





Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.





Doch danach könnte sich ein Hauch von goldener Oktober andeuten. Ein Hoch macht Hoffnung auf trockenes Herbstwetter mit mehr Sonnenschein. "Das sieht doch ganz nett aus nächste Woche", sagt Jung. "Drei oder vier goldene Oktobertage wären möglich, vielleicht auch mehr. Wir müssen abwarten wie stabil sich das Hoch nächste Woche entwickelt. Davon hängt im Grunde alles ab. Sogar eine längere Schönwetterphase ist nach heutigem Stand nicht ausgeschlossen."

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Donnerstag: Die Sonne kommt raus! Je nach Sonnenscheindauer werden es 10 bis 16 Grad.

Freitag: Viel Sonnenschein und ein paar Wolken, trocken, 13 bis 18 Grad.

Samstag: 11 bis 17 Grad, windig, teils stürmisch und viele Wolken mit Regen.

Sonntag: 13 bis 19 Grad, viele Wolken und immer wieder Regen oder Regenschauer, windig.

Montag: Viele Wolken, etwas Sonnenschein, dazwischen Regenschauer, 13 bis 17 Grad.

Dienstag: Ruhiges Herbstwetter mit einem Mix aus Sonne, Wolken und Nebel, 14 bis 18 Grad.

Mittwoch: 14 bis 19 Grad, goldenes Oktoberwetter mit Sonnenschein, Wolken und Dunst, meist trocken.

Donnerstag: 13 bis 19 Grad, meist trocken und freundlich.