Mittelhessenwetter: Baden zur Bundestagswahl?

Der Spätsommer ist noch nicht am Ende. Bestes Ausgehwetter gibt es noch bis mindestens Sonntag - inklusive vieler Sonnenstunden. Symbolfoto: dpa

MITTELHESSEN - Auch wenn der diesjährige Sommer statistisch betracht gar nicht so schlecht war, wie er sich angefühlt hat: Von einer echten Hitzewelle und dem klassischen Sommerfeeling der letzten Jahre waren wir in Mittelhessen doch ein Stück weit entfernt. Dafür hat sich der September als Spätsommer-Perle entpuppt: Wenig Niederschlag und viele Sonnenstunden hat uns der erste Monat des meteorologischen Herbsts beschert. Und damit geht es auch vorerst weiter:

"Was für eine Wetterlage", staunt auch Dominik Jung, Diplom-Meteorologe von wetter.net, "in dieser Woche geht der Altweibersommer weiter. Nur am Donnerstag und Freitag gibt es im Norden etwas Wind und etwas Regen. Doch schon zum Samstag und Sonntag könnte es nach den aktuellen Berechnungen wieder deutlich wärmer werden. Sogar Spitzenwerte um 25 Grad wären möglich". In Mittelhessen werden diese genannten Temperaturwerte zwar wohl nicht ganz erreicht, aber auch mit den regional prognostizierten 20 bis 22 Grad könnte man am Wochenende wohl sehr gut leben. Und richtig Hartgesottene dürften vor dem Urnengang sogar noch einen Sprung ins Wasser wagen.

Die aktuelle Temperaturprognose für den Wahlsonntag sieht gut aus: In Mittelhessen sind zwischen 20 und 22 Grad zu erwarten. (Grafik: wetter.net)

Zumal es trocken bleiben wird: Der September hat sein Regensoll erst zu 32 Prozent erfüllt - "und da kommt in den nächsten Tagen kaum etwas vom Himmel", so Wetterexperte Jung. "Der September entschädigt uns für den Sommer. Er ist deutlich zu warm, zu trocken und zu sonnig" erklärt er abschließend. Für Mittelhessen steht auf der Niederschlagskarte, die bis zum nächsten Sonntag die erwartete Regenmenge anzeigt, sogar eine Null.

Diese Woche wird - Stand jetzt - komplett trocken bleiben. Bei der akkumulierten Regenmenge bis Sonntag steht eine Null. (Grafik: wetter.net)

Die Temperaturen und Besonderheiten der anstehenden Tage in der Übersicht:

Montag: 15 bis 21 Grad, Sonne und Wolken im Mix, im Süden Deutschlands etwas Regen

Dienstag: 16 bis 22 Grad, mal Sonne, mal Wolken und meist trocken

Mittwoch: 15 bis 21 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, meist trocken

Donnerstag: 15 bis 24 Grad, meist freundlich und schön

Freitag: 16 bis 23 Grad, sonnig und trocken

Samstag: 19 bis 25 Grad, immer wieder Sonnenschein und trocken

Sonntag: 20 bis 27 Grad, erst schön mit Sonnenschein, später aus Westen ein Donnerwetter möglich