Mittelhessenwetter: Erst Schwefelwolke, dann Temperatursturz

Es gab schon rosigere Aussichten in diesem Jahr: Nach dem Phänomen der Vulkan-Schwefelwolke rauschen die Temperaturen in Mittelhessen in den Keller. Der Herbst wird kommen, um zu bleiben.

MITTELHESSEN - Am Sonntag ist Bundestagswahl - dass es am Wahltag in unserer Region noch einmal bis zu 22 Grad warm werden kann , haben wir bereits berichtet. "Viel wärmer kann es Ende September auch kaum noch werden", klärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net auf. Doch was passiert bei uns in Mittelhessen nach diesem sonnigen Wochenende mit Blick auf den Monatswechsel?

Tja, nichts Erfreuliches - zumindest für die Freunde eines verlängerten Sommers. Ein heftiger Temperatur-Sturz in den Herbst kündigt sich an. "Im Vergleich zum kommenden Wochenende fallen die Tageswerte um zehn Grad nach unten. Der Herbst kommt nach Deutschland. Winzer und Landwirte sollte in den kommenden Tagen das schöne Wetter noch mal ausgiebig nutzen. Auch sonst lohnt das Wetter noch mal zum Wandern oder für einen Spaziergang", empfiehlt Wetterexperte Jung einen Aufenthalt in der Natur, bevor die Temperaturwerte in den nasskalten Keller rauschen. Denn dass es nicht nur kühler, sondern auch um einiges nasser in Mittelhessen wird, zeigt die folgende interaktive Karte.

Kurzerläuterung: Ohje. Etwas ausführlicher: Wie man rechts in der Legende sieht, zeigen die Farbtöne die gesammelte prognostizierte Regenmenge in Deutschland an. Und dass Mittelhessen lila leuchtet, lässt auf sehr viel Niederschlag schließen. Regenschirme raus!

Immerhin: "Das kommende Wochenende wird dank Hoch Kerstin nochmal richtig schön warm", sagt Wetterfachmann Jung. Dazu gibt es besonders am Samstag in ganz Deutschland - und damit vor der Nässe auch ganz sicher reichlich in Mittelhessen - viel Sonnenschein. Ab Sonntagmittag ziehen dann im Westen und Südwesten Wolken auf. Diese bringen Schauer und Gewitter.

Auch unsere Leserin Iska Laudan-Schultheis hat den langen, trockenen Spätsommer sehr genossen. Hier ihre Aufnahme von einem abgeernteten Getreidefeld nahe Merzhausen. (Foto: Iska Laudan-Schultheis)

Und noch etwas Kurioses: Zugleich erreicht uns morgen auch noch eine Schwefelwolke von La Palma. Der Vulkan, der seit vergangenem Sonntag Asche und Lava ausstößt, bringt auch jede Menge Schwefeldioxid in die Atmosphäre. Pro Tag bläst er 8000 bis 11000 Tonnen Schwefeldioxid in die Luft. Diese Schwefelwolke wird uns nun sogar in Mittelhessen erreichen. "Die Windströmung ist von den Kanaren über Spanien und Frankreich genau nach Deutschland gerichtet", beschreibt Jung. Schauen wir uns das Ganze auch hier einmal auf einer Karte an.

Je höher der Schwefeldioxid in der Luft ist, umso röter erscheint die Landkarte Europas. Heißt für uns in Mittelhessen: Im Gegensatz zu Nordostdeutschland kriegen wir die Wolke voll ab - aber Gefahr droht nicht. (wetter.net)

"Allerdings befindet sich die Wolke in rund 5000 m Höhe und stellt somit für uns Menschen und die Gesundheit keine Gefahr da. Am Erdboden wäre das ganz anders, denn Schwefel ist giftig. Allerdings wird ein Teil des Schwefels am Sonntag und Montag durch Regenfälle aus der Atmosphäre ausgewaschen und landet als saurer Regen auf dem Erdboden. Bäume mögen diesen sauren Regen ganz und gar nicht", erklärt Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met (www.qmet.de). Mit dem folgenden Temperatursturz hat die Wolke übrigens nichts zu tun, das ist einfach eine Umstellung der Wetterlage auf Herbst.

Und jetzt nochmal ganz klassisch: So geht es in den kommenden Tagen im Detail weiter, je nachdem, wo in Deutschland Sie sich befinden:

Freitag: 16 bis 25 Grad, vielfach sonnig und trocken

Samstag: 18 bis 26 Grad, meist schönes Altweibersommerwetter

Sonntag: 21 bis 27 Grad, erst Sonne zu Wahl, dann im Westen Schauer und Gewitter

Montag: 16 bis 25 Grad, durchwachsen, mal Schauer, mal Sonne und noch warm

Dienstag: 15 bis 21 Grad, langsam kühl, neben Sonnenschein auch Schauer

Mittwoch: 10 bis 20 Grad, wechselhaft, immer wieder Schauer

Donnerstag: 7 bis 15 Grad, deutlich kälter und immer wieder Regen

Freitag (1. Oktober): 8 bis 14 Grad, sehr kühl, und zeitweise nass und windig