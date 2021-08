Mobile Impfteams besuchen berufliche Schulen

Am 1. und 2. September besuchen mobile Impfteams die beruflichen Schulen im Lahn-Dill-Kreis. Symbolbild: VRM

WETZLAR/DILLENBURG - In der kommenden Woche haben Schülerinnen und Schüler der beruflichen Schulen im Lahn-Dill-Kreis die Chance, sich direkt in ihren jeweiligen Schulen von mobilen Impfteams gegen das Coronavirus impfen zu lassen. "Es ist wichtig, jetzt weiterhin besonders niedrigschwellige Impfangebote zu machen, um insbesondere Unentschlossene aufklären und impfen zu können - jede Impfung zählt", teilt andrat Wolfgang Schuster in einer Pressemitteilung am Freitag mit.

Schon durch die Erstimpfung könne man Viruseinträge deutlich minimieren und Infektionsketten durchbrechen. Christian Müller, Leiter des Kreis-Gesundheitsamtes, macht deutlich: "Unser Ziel ist es, die Impfquote in unserem Landkreis weiter zu erhöhen. Gerade in der Altersgruppe der 15- bis 35-Jährigen zeigen sich derzeit die höchsten Zahlen an Neuinfektionen."

Minderjährige müssen von Erziehungsberechtigten begleitet werden

Die mobilen Impfteams des Landkreises sind am Mittwoch, 1. September 2021, von 9 bis 15 Uhr an den Kaufmännischen und Gewerblichen Schulen in Dillenburg sowie am Donnerstag, 2. September 2021, an der Käthe-Kollwitz- und Theodor-Heuss-Schule in Wetzlar im Einsatz. Für die nahe des Impfzentrums gelegene Werner-von-Siemens-Schule wird eine Impfstraße im Zentrum vorbereitet.

Anamnese- und Aufklärungsbögen werden bereits zum Wochenbeginn über die Schulleitungen an die Schüler verteilt. Es wird darauf hingewiesen, dass Minderjährige zusätzlich eine Einverständniserklärung durch ihre Sorgeberechtigten benötigen. In jedem Fall ist außerdem zu beachten: Minderjährige Schülerinnen und Schüler müssen stets durch einen Erziehungsberechtigten begleitet werden. Die Begleitpersonen erhalten die Möglichkeit, sich mit ihrem Kind gemeinsam impfen zu lassen. "Unsere Impfteams sind super geschult und eingespielt. Jede Schülerin und jeder Schüler spricht vor der Impfung mit einem Arzt. Dort beantworten wir natürlich alle Fragen und versuchen Sorgen zu nehmen. Das ist uns sehr wichtig", betont Müller.

Impfen in Lahnau ab zwölf Jahren weiterhin ohne Termin möglich

Auch das Impfen im Impfzentrum Lahnau ohne vorherige Terminvereinbarung ist im Lahn-Dill-Kreis weiterhin täglich möglich. Das gilt ebenfalls für Kinder ab zwölf Jahren. Da die Kinder-Sonderimpfaktionen des Landkreises auf großen Anklang gestoßen sind, wurden diese in der vergangenen Woche in den Regelbetrieb integriert. Bis zum letzten Öffnungstag des Impfzentrums am 30. September 2021 können sich Menschen in Lahnau erst- und zweitimpfen lassen.

