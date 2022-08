Ein Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Foto: VRM Wetzlar)

EHRINGSHAUSEN - Am Montagmittag, 29. August, ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der B277 zwischen Katzenfurt und Edingen schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei auf Nachfrage mit.

Nach offiziellen Angaben ereignete sich der Unfall gegen 12.10 Uhr in Höhe der Einfahrt des Gewerbegebietes "Ober der Reinwies". Demnach kollidierte der Motorradfahrer mit einem Auto und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste.

Nach aktuellem Stand (14 Uhr) ist die B 277 noch gesperrt. Die Aufräumarbeiten sowie die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch.