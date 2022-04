Müttergruppe für Frauen aus türkischem Kulturkreis

Die Erziehungs- und Familienberatungsstellen des Lahn-Dill-Kreises bieten eine Müttergruppe für türkischsprachige Mütter an. Symbolfoto: Wolfgang Kumm/dpa

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Junge Menschen, die in einem anderen Kulturkreis erzogen wurden, leben heute oft in einem Spannungsfeld zwischen der Kultur und Religion ihres "familiären" Heimatlandes sowie dem Wertesystem in Deutschland. Besonders deutlich kommt das zum Tragen, wenn sie eine eigene Familie gründen. Gerade für Frauen kann es dann eine Herausforderung werden, darin ihre eigene Rolle als Frau und Mutter zu finden.

Die Erziehungs- und Familienberatungsstellen des Lahn-Dill-Kreises bieten daher eine Müttergruppe für türkischsprachige Frauen an. Diese trifft sich ab Anfang Mai wieder regelmäßig einmal im Monat für zwei Stunden in der Erziehungs- und Familienberatungsstelle in Dillenburg. Der Austausch in dieser Gruppe findet auf Deutsch statt, bei Bedarf kann ins Türkische übersetzt werden. Interessierte Mütter wenden sich an die Mitarbeiterinnen der Erziehungs- und Familienberatungsstelle, Nazime Bayer und Dorothe Schorn, unter Telefon 0 27 71-4 07 74 85 oder per E-Mail an nazime.bayer@lahn-dill-kreis.de.