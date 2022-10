Nachfrage beim Impfangebot steigt

In der Impfambulanz in Herborn kann sich bald wieder jeder gegen das Coronavirus impfen lassen. (© Tobi Manges)

WETZLAR/HERBORN - Mit den steigenden Fällen von Corona-Infektionen steigt auch die Nachfrage nach dem Impfangebot gegen das Virus in der Impfambulanz des Lahn-Dill-Kreises. Vor allem die Auffrischungsimpfungen werden im Vergleich zu den Sommermonaten wieder deutlich häufiger in Anspruch genommen. Das berichtet der Lahn-Dill-Kreis in einer Pressemitteilung.

Binnen einer Woche 300 Viertimpfungen

In der 41. Kalenderwoche bis zum 17. Oktober sind allein knapp 300 Viertimpfungen in der Impfambulanz Wetzlar durchgeführt worden. Hinzu kommen bereits insgesamt 68 Fünftimpfungen. In den beiden Wochen davor waren es knapp 450 Viertimpfungen.

"Die jetzt verstärkte Nachfrage führen wir auf die neuen, an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Impfstoffe zurück", erklärt der Leiter des Kreis-Gesundheitsamtes, Christian Müller. Das Impfangebot des Landkreises werde nun wieder ausgeweitet.

Die Impfambulanz in Wetzlar im Herkules-Center ist montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Dort kann sich jeder Impffähige ohne Termin und längere Wartezeit beraten und impfen lassen. Für Kinder bietet das DRK spezielle Termine an, jeden Samstag von 10 bis 18 Uhr im Wechsel in der Impfambulanz in Wetzlar und Herborn - auch ohne Termin und Wartezeit. Vor jeder Impfung steht das ärztliche Beratungsgespräch.

Ab November wird die Impfambulanz in Herborn, Untere Au 8, zu den speziellen Kinder-Impfterminen wieder für alle Impfwilligen geöffnet: An allen Samstagen im November können nicht nur die Kinder von fünf bis einschließlich elf Jahren dort gegen das Coronavirus geimpft werden, sondern alle Bürger.