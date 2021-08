Nachhaltigkeit im Lahn-Dill-Kreis bald selbstverständlich?

Auch Lea Schütze, Projektleiterin des BNE-Kompetenzzentrums Süd, blickt der Kooperation mit dem Lahn-Dill-Kreis freudig entgegen. Foto: Lahn-Dill-Kreis

WETZLAR/DILLENBURG - Der Lahn-Dill-Kreis beteiligt sich an einem Projekt des Kompetenzzentrums "Bildung für Nachhaltige Entwicklung" (BNE) und wird zur zweiten BNE-Modellkommune Hessens. Im Landkreis soll nun ein noch größerer Schwerpunkt auf Nachhaltigkeitsthemen in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales liegen. Ziel ist, gemeinsam eine nachhaltige und zukunftsfähige Gesellschaft zu gestalten.

Verständnis in der Bevölkerung ausbauen

Aufgabe der nächsten Jahre werde es nach Angaben der Beteiligten sein, Kontakte für das BNE-Projekt zu knüpfen, das Verständnis für nachhaltige Themen in der Bevölkerung auszubauen sowie strategische Leitlinien und Schwerpunkte für eine nachhaltige Entwicklung herauszuarbeiten.

So können schließlich die vielfältigen Angebote im Landkreis allen zugänglich gemacht werden. Dazu gehören zum Beispiel Artenschutz-Seminare der Naturschutz-Akademie Hessen, die Arbeitsgemeinschaft "Ernährung, ökologische Landwirtschaft, Zusammenarbeit mit Schule", die zum Mitmachen einlädt, oder Seminare der Lahn-Dill-Akademie.

Landrat Wolfgang Schuster (SPD) und Erster Kreisbeigeordneter Roland Esch (Freie Wähler) haben die entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. "Wir sind froh, dass wir am Projekt teilnehmen und das Thema Bildung in unserem Landkreis damit weiterhin voranbringen können", freuen sich die beiden. Das kommunale Bildungsmanagement im Lahn-Dill-Kreis habe in den vergangenen Jahren "tolle" Arbeit in der Bildungslandschaft geleistet.

Bundesweit

50 Modellkommunen

"Hier werden Partizipation und Vernetzung entlang des lebenslangen Lernens großgeschrieben. Das sind hervorragende Anknüpfungspunkte für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Lahn-Dill-Kreis." sagt Lea Schütze, Projektleiterin des BNE-Kompetenzzentrums Süd, mit Sitz am Deutschen Jugendinstitut in München.

Neben der Stadt Kassel ist der Lahn-Dill-Kreis die zweite Modellkommune des BNE-Kompetenzzentrums in Hessen. Bundesweit begleitet das Projekt 50 Modellkommunen bei der stärkeren Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung in ihre Bildungslandschaften. Darüber hinaus bietet das Kompetenzzentrum Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen Kommunen und Qualifizierungsangebote zu BNE.

Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.