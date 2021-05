Nachrückerliste: Kreis regelt Vergabe von Impfresten neu

Damit Impfstoff-Reste nicht ungenutzt bleiben, wird im Impfzentrum in Lahnau mit Nachrückerlisten gearbeitet. Archivfoto: Jörgen Linker

LAHN-DILL-KREIS - Im Lahn-Dill-Kreis kann sich ab sofort jeder Bürger der Priogruppe 1 bis 3 auf eine Nachrückerliste für freie Impfplätze eintragen. Die Anmeldung dafür ist über ein Online-Portal möglich. Das teilte die Pressestelle des Kreises am Freitag mit.

Hintergrund: Ab und an bleibt im Impfzentrum Lahnau abends noch etwas Impfstoff übrig. Damit die Impfreste nicht entsorgt werden müssen, gibt es eine Nachrückerliste.

Darauf standen bisher Mitarbeiter aus den Bereichen Feuerwehr, Rettungswesen und Notfallhilfe. Sie durften sich abends kurzfristig im Impfzentrum in Waldgirmes gegen das Coronavirus impfen lassen, falls Impfstoff übrig war.

Das ist nun für alle Bürger möglich, die der Priorisierungsgruppe 1, 2 oder 3 angehören und noch keine Impfung erhalten haben. Auch auf der Nachrückerliste wird übrigens nach der Corona-Impfverordnung vorgegangen, teilte der Kreis mit. Angehörige der Priogruppen 1 und 2 werden also bevorzugt behandelt.

Wer sich einträgt, müsse in der Lage sein, das Impfzentrum in Lahnau innerhalb von 30 Minuten zu erreichen, heißt es in der Mitteilung des Kreises. Neben einem Ausweis und dem Krankenversicherungskärtchen sei ein Nachweis der entsprechenden Priorisierungsgruppe mitzubringen - also eine Arbeitgeberbescheinigung oder ein ärztliches Attest.

Wer einen angebotenen Termin nicht wahrnehmen könne oder zu spät komme, müsse sich neu anmelden, heißt es von Seiten des Kreises. Eine Anmeldung sei zudem keine Garantie für einen kurzfristigen Impftermin. Eine freie Impfstoffwahl besteht nicht.