Neuer Inzidenz-Rekord: Lahn-Dill-Kreis wohl ab Montag Hotspot

LAHN-DILL-KREIS - Die Corona-Infektionszahlen im Lahn-Dill-Kreis explodieren. Am Donnerstag stieg der Wert auf 369,4. So hoch war die Infektions-Inzidenz im Kreis seit Pandemiebeginn noch nie. Das bedeutet auch: Es wird wohl ab Montag neue Corona-Regeln geben.

Überschreitet ein Landkreis den Schwellenwert von 350 an drei Tagen in Folge, gilt ab dem nächsten Tag die Hotspot-Regelung des Landes Hessen. "Wir richten uns darauf ein und sind vorbereitet", sagte Kreis-Pressesprecherin Nicole Zey am Freitag dazu. "Die Tendenz ist klar ersichtlich."

Was Zey damit meint: In den vergangenen Tagen ist der Inzidenzwert im Lahn-Dill-Kreis extrem stark angestiegen. Am Montag lag er noch bei 221,4. Am Donnerstag stieg der Wert auf 331,1 und knackte damit erstmals die 300er-Marke. Am Freitag überschritt die Inzidenz auch den Hotspot-Schwellenwert von 350. Nach Angaben von Gesundheitsamts-Leiter Christian Müller sei die Omikron-Variante immer mehr auf dem Vormarsch.

Liegt die Inzidenz am Samstag und am Sonntag ebenfalls über 350, gelten ab Montag die Hotspot-Regeln des Landes Hessen. Folgende Regeln würden gelten:

Alkoholverbot: An belebten Orten und Plätzen ist Alkohol verboten.

Maskenpflicht: In Fußgängerzonen, Einkaufszentren und an vergleichbaren Orten muss eine Maske getragen werden.

2G und 2G plus: Bei Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen sowie im Kultur-, Sport- und Freizeitbereich, unter anderem auf dem Sportplatz, in den Sporthallen, im Schwimmbad, in der Sauna, im Fitnessstudio, im Kino oder Theater, im Tierpark, Zoo, botanischen Gärten, in den Spielhallen und Wettvermittlungsstellen, in Museen, Schlössern, Galerien und Gedenkstätten gilt: drinnen 2G plus, draußen 2G.

Gastronomie und touristische Übernachtungen: drinnen 2G plus, draußen 2G.

Außerdem müssen Prostitutionsstätten schließen.

Nach Angaben des Landes Hessen greifen diese Regeln unmittelbar und müssen vom Kreis nicht per Allgemeinverfügung angeordnet werden. Einzige Ausnahme: Die Kommunen müssen festlegen, an welchen Orten das Alkoholverbot und die Maskenpflicht gelten. Diese werden - wenn es dazu kommen sollte - per Allgemeinverfügung bekannt gemacht. Betroffene Bereiche sollen dann zusätzlich beschildert werden.

Die Regeln treten erst dann außer Kraft, wenn das Land bekannt gibt, dass der Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterhalb der Schwelle von 350 liegt.