2 min

"Nicht optimale Zustände in der Pandemie"

Lange Wartezeiten, Anstehen draußen in der Kälte - Landrat Schuster berichtet nach Kritik über die Situation in Führerschein- und Zulassungsstellen in Wetzlar und Burg.

Von Jörgen Linker Redakteur Dillenburg