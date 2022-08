Niederselters: Tatverdächtiger nach schwerem Raub flüchtig

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen bereits festgenommen. Symbolfoto: Harald Kaster

SELTERS-NIEDERSELTERS - Ein 28-jähriger Mann und seine 24-Jährige wurden am Montagabend, 29. August, von zwei maskierten Männer in einer Kellerwohnung in Niederselters ausgeraubt und angegriffen worden. Das teilte die Polizei mit.

Demnach hielten sich die beiden Betroffenen in der Wohnung auf, als plötzlich die zwei Täter in die Räumlichkeiten eindrangen und sie angegriffen haben sollen. Dabei griffen die Maskierten ihre Opfer mit einem Schlagring an, um ihnen Mobiltelefone, Geldbörsen und weitere Wertgegenstände zu rauben. Sowohl der Mann als auch die Frau wurden nach Angaben der Polizei dabei verletzt.

Ein Anwohner hatte den Tumult mitbekommen und versuchte, im Anschluss die Täter an der Flucht zu hindern. Dies misslang jedoch, sodass die beiden maskierten Männer mit einem Auto vom Tatort fliehen konnten.

Im Zuge der im Anschluss eingeleiteten Untersuchungen konnten die Beamten einen 33-jährigen, polizeibekannten Tatverdächtigen ermitteln. Wie die Polizei mitteilte, konnte dieser Mann noch in der Tatnacht an seiner Wohnanschrift festgenommen werden.

Beamte werden bei Wohnungsdurchsuchung fündig

Bei der von der Staatsanwaltschaft angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 33-Jährigen fanden Beamte einen Teil des Raubgutes sowie Betäubungsmittel. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Limburg wurde der Beschuldigte am Dienstag, 30. August, der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die Haftbefehl erließ. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Der zweite Tatverdächtige ist zurzeit noch auf der Flucht, jedoch hat die Polizei eine Personenbeschreibung herausgegeben. So soll der Mann zwischen 30 und 40 Jahre alt und zwischen 170 und 180 Zentimeter groß sein. Zudem soll er mit einem grauen Pullover, einer grauen Jogginghose sowie einer grauen Mütze bekleidet gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem zweiten Täter machen können, sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.