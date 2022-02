Noch keine vierte Impfung im Lahn-Dill-Kreis

Die Nachfrage nach der vierten Corona-Impfung steigt, doch die Ambulanzen im Lahn-Dill-Kreis warten noch auf die Empfehlung der StiKo. Symbolfoto: Ralf Hirschberger/pda

LAHN-DILL-KREIS - Derzeit häufen sich die Anfragen in den Impfambulanzen des Lahn-Dill-Kreises. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte in der letzten Woche in einer Pressemitteilung angekündigt, dass man sich zum vierten Mal gegen Corona impfen lassen könne. "Eine offizielle Empfehlung der Stiko steht allerdings noch aus. Deshalb sind uns die Hände gebunden, denn diese Empfehlung bildet die Grundlage unserer Arbeit", berichtet Stefan Thielmann, Leiter der Impfambulanzen in Wetzlar und Herborn. Die Pressemitteilung sorge für Verwirrung bei den Bürgerinnen und Bürgern. Das merke man in den Ambulanzen deutlich.

"Sobald die Stiko das Go gibt, bieten wir die vierte Impfung an. Wir sind darauf eingestellt und können direkt loslegen", so Thielmann weiter. Wann die Empfehlung komme, wisse man nicht. "Das kann theoretisch morgen sein. Es kann aber auch noch dauern", sagt Thielmann.

