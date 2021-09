Offensive der IHK Lahn-Dill: Praktikum für jeden

Ein Praktikum bietet Einblicke in einen Beruf. Das kann für die weitere Lebensplanung hilfreich sein. Symbolfoto: Agentur für Arbeit

WETZLAR/DILLENBURG - Die Mitgliedsunternehmen der Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill (IHK) Lahn-Dill bieten ab sofort zweitägige Schnupperpraktika für junge, ausbildungsinteressierte Menschen an.

"Mit diesen Kurzpraktika können junge Menschen in unserer Region sofort - unabhängig von Schulpraktika - in viele verschiedene Berufe in der heimischen Wirtschaft schnuppern", wird Gerd Hackenberg, Bereichsleiter für Aus- und Weiterbildung der IHK Lahn-Dill, in einer Pressemitteilung zitiert.

Welche Unternehmen bieten solche Praktika an? Das listet die IHK auf einer eigens eingerichteten Seite (Stichwort "Schnupperpraktika" bei Suche eingeben) unter www.ihk-lahndill.de auf. Außerdem gibt es dort Informationen zu den verschiedenen Berufsbildern, Ansprechpartnern und Kontaktmöglichkeiten.

Die zweitägigen Praktika sollen schnell und unbürokratisch Kontakte zu ausbildenden Unternehmen in verschiedenen wirtschaftlichen Bereichen schaffen. "Junge Menschen können sich so in den Unternehmen vor Ort über verschiedene Ausbildungsberufe informieren, mit Auszubildenden und Personalleitern sprechen. Auch ein Start in die Ausbildung noch in diesem Jahr ist vielerorts möglich", so Dr. Gerd Hackenberg weiter.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die persönliche Berufsberatung sowie betriebliche Praktika in den vergangenen anderthalb Jahren nur eingeschränkt stattfinden. Viele Ausbildungsplätze sind deshalb bislang unbesetzt geblieben.

Mitgliedsunternehmen, die Schnupperpraktika im Kammerbezirk an Lahn und Dill anbieten wollen, können sich bei der IHK Lahn-Dill melden.