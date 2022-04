Online-Workshop zur Kindeswohlgefährdung im Lahn-Dill-Kreis

Was tun, wenn es zu einer akuten Kindeswohlgefährdung im Verein kommt? Der Sportkreis Lahn-Dill will darüber bei einem Online-Workshop aufklären. Symbolfoto: picture alliance/Nicolas Armer/dpa

WETZLAR/DILLENBURG - Gemeinsam mit dem Jugendamt möchte der Sportkreis Lahn-Dill Ansprechpersonen zum Thema Kindeswohl in den Sportvereinen und Interessierte im Umgang mit dem Thema sensibilisieren und stärken. Dafür gibt es am Mittwoch, 11. Mai, ab 18.30 Uhr einen Online-Workshop.

Teilnehmer sollen dort praktische Handlungstipps erhalten, wie sie auf akute Anhaltspunkte von Kindeswohlgefährdungen reagieren können und müssen und wie sie mit einem Verdachtsfall umgehen sollten. Die Themen: Was tun, wenn es zu einer akuten Kindeswohlgefährdung im Verein kommt? Was können der Verein und seine Verantwortlichen tun? In diesem Zusammenhang werde in dem Workshop ausdrücklich auf die Einführung des erweiterten Führungszeugnisses hingewiesen und der Abschluss einer Kinderschutzvereinbarung nach Paragraf 72a SGB VIII mit dem Jugendamt erläutert.

Anmeldungen sind noch bis zum Donnerstag, 5. Mai, an die E-Mail-Adresse info@ skld.de möglich.