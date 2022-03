Pandemie-Situation im LDK: "Die Lage ist nicht entspannt"

Im Lahn-Dill-Kreis sind aktuell 55 Kitas und 67 Schulen von Corona-Infektionen betroffen. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

WETZLAR/DILLENBURG - Im Lahn-Dill-Kreis sind aktuell 55 Kitas und 67 Schulen von Corona-Infektionen betroffen. Das teilte Kreis-Sozialdezernent Stephan Aurand (SPD) in der Sitzung des Kreistags-Sozialausschusses am Mittwoch in Wetzlar mit.

"Die Lage ist nicht entspannt", sagte er. Und: "In den Krankenhäusern haben wir eine angespannte Situation, nicht auf den Intensivstationen, aber auf den Normalstationen". Am Mittwoch meldete die Kreisverwaltung insgesamt 34 mit dem Coronavirus infizierte Patienten auf den Normalstationen der Lahn-Dill-Kliniken in Wetzlar und Dillenburg, weitere zwei Infizierte auf der Intensivstation in Wetzlar.