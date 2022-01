Razzia wegen Missbrauch und Kinderpornografie in ganz Hessen

150 Beamte ermitteln in Hessen im Bereich Kindesmissbrauch und Kinderpornografie. (Foto: Polizei)

WIESBADEN - In der vergangenen Woche hat die hessische Polizei hessenweit 57 Wohnungen durchsucht. Den 64 Beschuldigten werden Herstellung, Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie oder sexueller Missbrauch von Kindern zur Last gelegt. Bei der großangelegten Aktion wurden innerhalb von fünf Tagen insgesamt 445 Speichermedien - darunter 92 Smartphones, 48 USB-Sticks und 43 PCs und Laptops - sichergestellt.

Die Durchsuchungen fanden in den Städten Frankfurt am Main, Kassel, Darmstadt, Offenbach am Main und Wiesbaden statt, außerdem in den Landkreisen Darmstadt-Dieburg, Offenbach, Groß-Gerau, Waldeck-Frankenberg, Kassel, Gießen, Fulda und Marburg-Biedenkopf sowie im Main-Kinzig-Kreis, Lahn-Dill-Kreis, Wetteraukreis, Vogelsbergkreis, Main-Taunus-Kreis, Hochtaunuskreis, Rheingau-Taunus-Kreis und Schwalm-Eder-Kreis.

Unter den 64 Beschuldigten sind zehn Frauen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stehen die Männer und Frauen untereinander nicht im Kontakt. Neun von ihnen wurden im Anschluss an die Durchsuchung auf der nächstgelegenen Polizeidienststelle vernommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beschuldigten wieder entlassen.

Die BAO FOKUS Die Maßnahmen der hessischen Polizei gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie sind in Hessen seit dem 1.10.2020 in einer "Besonderen Aufbauorganisation", der BAO FOKUS, gebündelt. Hier werden die Kompetenzen von über 150 Ermittlerinnen und Ermittlern mit den Fachlichkeiten aus anderen Bereichen, wie z. B. der Informationstechnik konzentriert zusammengeführt. Die Leitung und Verantwortung für die regelmäßig stattfindenden landesweiten Einsätze liegt bei dem Leiter der BAO FOKUS und seinem Führungsstab.



Die Durchführung der hessenweiten Durchsuchungsmaßnahmen erfolgt immer durch die zu der BAO FOKUS gehörenden Ermittlerinnen und Ermittler der sogenannten Regionalen Einsatzabschnitte, die auch die Maßnahmen der vergangenen Woche umgesetzt haben und in allen sieben hessischen Polizeipräsidien eingerichtet sind.

Polizei ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen

Das Dunkelfeld im Bereich der sexualisierten Gewalt, auch zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen, ist groß. Die Taten ereignen sich häufig innerhalb der Familie, im sozialen Nah-Raum eines Kindes oder Jugendlichen oder erfolgen über die Nutzung der sogenannten sozialen Medien. Die meisten Taten geschehen im Verborgenen, weshalb nicht nur die Opfer, sondern auch die Polizei auf die Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen ist.

"Schweigen hilft nur den Tätern", sagt Holger Däubner. Der Kriminalhauptkommissar, der als Landesopferschutzbeauftragter im Hessischen Landeskriminalamt tätig ist, führt aus: "Wegzusehen ist das Schlimmste, was einem Missbrauchsopfer passieren kann. Wer den Verdacht hat, dass ein Kind oder ein Jugendlicher sexualisierte Gewalt erfährt, sollte daher nicht zögern, sondern die Polizei umgehend informieren." Ohne Anzeige bleibt ein Täter beziehungsweise eine Täterin unter Umständen unentdeckt und kann weitere Taten begehen. "Wer sich unsicher ist, ob eine Anzeige im individuellen Fall sinnvoll ist, kann sich an eine Beratungsstelle wenden. Die dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen bei der Entscheidung."

