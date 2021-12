Rettungsdienst: Christa Zell für weitere fünf Jahre berufen

Übergabe der Ernennungsurkunde (v.l.): Vizelandrat Roland Esch mit Christa Zell und Landrat Wolfgang Schuster. Foto: Lahn-Dill-Kreis

WETZLAR/DILLENBURG - Christa Zell ist kürzlich durch Landrat Wolfgang Schuster (SPD) und den Ersten Kreisbeigeordneten Roland Esch (FWG) offiziell für weitere fünf Jahre als organisatorische Leiterin des Rettungsdiensts des Lahn-Dill-Kreises berufen worden.

Die Ehringshäuserin wurde bereits mit Wirkung vom 1. Januar 2017, befristet bis zum 31. Dezember dieses Jahres für diese Tätigkeit ernannt. Sie erfüllt alle notwendigen Qualifikationsanforderungen und habe sich in der Aufgabe bewährt, so Schuster. Auch in den kommenden fünf Jahren wird Christa Zell als organisatorische Leiterin bei größeren Lagen im Einsatz sein. Die 36-jährige ist hauptberuflich als Notfallsanitäterin und Praxisanleiterin bei der DRK-Rettungsdienst Dill GmbH tätig.

Aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit in der Notfallversorgung ist sie mit den Versorgungsstrukturen in der Notfallversorgung vertraut. Im Impfzentrum des Lahn-Dill-Kreises in Lahnau war Christa Zell von Beginn an als Teamleitung im Einsatz. Auch jetzt koordiniert sie die mobilen Impfteams.

Führungskompetenzen hat Christa Zell im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr in Haiger und in der Freiwilligen Feuerwehr in Ehringshausen sowie in ihrer Kreisausbildertätigkeit im Bereich Atemschutz und Erste Hilfe erworben.