Rücksicht auf Jungtiere nehmen

Im hohen Gras gut versteckt: Dieses Rehkitz ist erst wenige Tage alt. Wird die Wiese aber gemäht, ist es in Gefahr. Foto: Rudolf Schönhofen

DILLENBURG - Derzeit herrscht reger Betrieb in den Kinderstuben der Vögel und wild lebenden Säugetiere. Bei vielen Tierarten vertrauen die Elterntiere auf die Deckung und den Schutz der Vegetation, um ihre Nachkommen vor Fressfeinden zu schützen.

Der Verein der Jäger des Dillkreises bittet die Bevölkerung deshalb, beim Aufenthalt in der Natur unbedingt darauf Rücksicht zu nehmen. "Insbesondere in der derzeitigen Coronasituation ist ein vermehrter Drang hinaus in die Natur - verständlicherweise - zu erkennen", berichtet Rudolf Schönhofen, Vorsitzender der Dillkreisjäger. "Bleiben Sie bitte auf den Wegen und lassen Sie Ihren Hund an der Leine!"

Was zu tun ist, wenn man ein Rehkitz gefunden hat

Die Tiere können einen Spaziergänger sehr wohl als ungefährlich einordnen, reagieren aber oft panisch, wenn Menschen und oder gar Hunde die Wege verlassen und in ihren Lebensraum eindringen. Allein die Flucht eines hochschwangeren Wildtieres stellt für dieses und das bald zur Welt kommende Junge eine große Gefahr dar.

Rehe gebären normalerweise Zwillinge, Drillingsgeburten sind ebenfalls keine Seltenheit. In den ersten Wochen wird der Nachwuchs im hohen Gras oder an vermeintlich sicheren Plätzen zurückgelassen. Dabei ist das Alleinlassen der Kitze ein Schutz für die Tiere: Die weiblichen Rehe (Ricken) bleiben täglich zum Säugen nur für etwa 35 Minuten bei ihren Jungen. So verhindern sie, dass potenzielle Feinde auf die Jungtiere aufmerksam werden.

Die Jungtiere bleiben zurück und verhalten sich über viele Stunden regungslos. Die frisch geborenen Kitze sind nahezu unsichtbar und für Fressfeinde nicht "riechbar" - und sie zeigen keinerlei Fluchtinstinkt. Kommen sie in Kontakt mit Menschen, nehmen sie deren Geruch an und werden von den Muttertieren als fremd empfunden und verstoßen - sie sind dann dem Tode geweiht. Deshalb gilt: Wer ein Wildtier findet, sollte es nicht berühren, sondern sich umgehend von ihm entfernen, auch wenn einem das eigene Mitgefühl das Gegenteil vermitteln möchte.

Natürlich gebe es Kitze, die wirklich Hilfe benötigen. Findet man ein Rehkitz, sollte man es erst einmal sitzen lassen und beobachten. Falls etwas merkwürdig erscheint, sollte über die Polizei der Jagdpächter informiert werden. Dann wird das weitere Vorgehen besprochen. Die Jagdpächter können mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, ob es einen Wildunfall gab oder nicht und ob das Jungtier dann wirklich Hilfe braucht.

Im Hinblick auf die anstehende Wiesenmahd bitten die Dillkreisjäger die Landwirte dringend darum, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, um möglichst keine Gelege von Vögeln oder Jungtiere, vor allem Kitze, "auszumähen" und zu töten. Bewährt haben sich das Aufstellen von Wildscheuchen (auf Stangen aufgestellte, flatternde Säcke) am Vorabend oder auch das Absuchen der Wiesen durch Menschen und eventuell Jagdhunde vor der Mahd.

Dann können gefundene Kitze vor dem Mähen - fachkundig und ohne menschlichen Geruch zu hinterlassen - aus der Wiese getragen und vor dem Mähtod gerettet werden.

Die Landwirte sind aufgerufen, vor dem Mähen der Wiesen die jeweiligen Jagdpächter zu informieren. Diese hülfen gerne bei der Jungtierrettung. Hilfreich sei auch das Mähen einer Wiese von "innen nach außen", damit den Wildtieren eine Fluchtmöglichkeit erhalten bleibe.