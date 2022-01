Schleuser setzen Flüchtlinge bei Langgöns aus

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG/LANGGÖNS - Hüttenberg/Langgöns (red). Auf einem Parkplatz an der Autobahn 45 haben Schleuser am Mittwoch, 5. Januar, offenbar zwei Flüchtlinge aus Afghanistan ausgesetzt. Sie waren nach ersten Erkenntnissen in einem Laster nach Deutschland gebracht worden. Vom Parkplatz aus machten sich die beiden 21-Jährigen zu Fuß auf den Weg entlang der Autobahn. Gegen 20.15 Uhr hatte eine Polizeistreife sie auf der Standspur der A 45, kurz vor dem Gießener Südkreuz, entdeckt. Beide Männer hatten nach Angaben eines Polizeisprechers keine Ausweisdokumente dabei. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.