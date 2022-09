Schulstart im Lahn-Dill-Kreis mit Corona-Selbsttests

Die ersten beiden Schulwochen nach den Sommerferien sind "Präventionswochen". Schüler und Lehrer sollen sich selbst auf Corona testen. Archivfoto: Peter Kneffel/dpa

WETZLAR/DILLENBURG - Die Sommerferien enden, der Schulunterricht beginnt wieder, im Lahn-Dill-Kreis werden 2400 Kinder neu eingeschult. Das Staatliche Schulamt in Weilburg, zuständig für die Landkreise Lahn-Dill und Limburg-Weilburg, hat nach eigenen Angaben knapp hundert Lehrer neu eingestellt, erklärt, dass die Schulen fürs neue Schuljahr gut gerüstet seien und Unterricht nach Plan angeboten werden könne - aber sucht weiter Lehrer für fast alle Schulzweige.

Vertretungslehrer

werden noch gesucht

Damit die aktuelle Pandemie-Welle nach den Sommerferien nicht direkt in die Schulen schwappt, sind die ersten beiden Schulwochen nach Angaben von Schulamtsleiter Michael Scholz "Präventionswochen". Die Schulen hätten allen Schülern bereits Selbsttests zur Verfügung gestellt. "Wenn sich alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte am Morgen des ersten Schultages damit freiwillig zu Hause testen, trägt das entscheidend zu einem sicheren Start ins neue Schuljahr bei", erläuterte Scholz.

Am ersten Schultag erhielten die Schüler weitere Corona-Selbsttests, damit in den ersten beiden Schulwochen drei Tests, in der Folgezeit dann zwei Tests pro Woche kostenlos möglich seien. Komme es dennoch in einer Klasse zu Infektionen, so werde empfohlen, in der betroffenen Lerngruppe für den Rest der Woche freiwillig medizinische Masken zu tragen. Scholz weiter: "Für den Herbst und Winter gilt, dass wir alles dafür tun, damit der Präsenzunterricht stattfinden kann."

SCHÜLERZAHLEN UND LEHRERVERSORGUNG An den 138 öffentlichen allgemeinbildenden Schulen in den Landkreisen Limburg-Weilburg und Lahn-Dill sind nach Angaben des Staatlichen Schulamts für das neue Schuljahr 42 956 Schüler angemeldet (Lahn-Dill: 25 651, Limburg-Weilburg: 17 305). Das sind 1524 mehr als vor einem Jahr. Neben dem Schülerzuwachs in den Intensivklassen und -kursen ist die Zahl der Grundschüler deutlich um 479 gestiegenNeu eingeschult werden 4500 Erstklässler (Lahn-Dill: 2400, Limburg-Weilburg: 1650). Hinzu kommen rund 14 800 Schüler an den zwölf Berufssschulen im Amtsbezirk. Erneut angestiegen ist die Zahl der Ganztagsangebote in der Region: Insgesamt 103 (bislang 96) Schulen (56 im Lahn-Dill-Kreis und 47 im Landkreis Limburg-Weilburg) nehmen jetzt am Pakt für den Nachmittag oder an einem der Ganztagsprofile teil. Zudem sind vielfach die Betreuungszeiten ausgedehnt worden. An den 150 Schulen im Bezirk des Staatlichen Schulamtes unterrichten rund 5400 Lehrer

Neben dem regulären Unterricht müssten an den meisten Standorten Kinder und Jugendliche aus der Ukraine sowie anderen Staaten in den schulischen Alltag integriert werden, erläuterte der Schulamtsleiter. An einigen Standorten gebe es mittlerweile drei oder vier zusätzliche Klassen mit Schülern, die es zu integrieren gelte und die die deutsche Sprache lernen müssten. An nahezu allen Schulen seien zumindest eine oder zwei Klassen eingerichtet worden. "Hessenweit werden derzeit rund 12 900 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine beschult, davon rund 1650 in unserem Schulamtsbezirk", berichtete der Schulamtsleiter.

Für den ukrainischen Sprach- und Kulturunterricht seien in den vergangenen Wochen 21 ukrainische Lehrer eingestellt worden, weitere sollen folgen. Derzeit besuchen 1842 Schüler die Intensivklassen und -kurse in den Grund- sowie den allgemeinbildenden Schulen, davon 1102 Schüler in 94 Klassen und Kursen im Lahn-Dill-Kreis, weitere 740 im Landkreis Limburg-Weilburg. Hinzu kommen 468 an den beruflichen Schulen (Lahn-Dill-Kreis: 260 in 15 Klassen; Limburg-Weilburg: 208 in zehn Klassen).

An allen Schulen sei die Grundunterrichtsversorgung gesichert, behauptet Michael Scholz. Auch für die schulspezifischen Schwerpunkte seien hinreichend Stunden vorhanden. Insgesamt seien die Schulen mit rund 104 Prozent versorg.

Zum Schuljahresbeginn seien 98 Lehrer neu eingestellt worden, davon jeweils ein Viertel an Gymnasien, Haupt- und Realschulen sowie Grundschulen. Vereinzelt hätten trotz Abordnungen zwischen den Schulen noch nicht alle Fachbedarfe abgedeckt werden können. Und für kurzfristig vorgelegte Beschäftigungsverbote schwangerer Lehrerinnen würden noch Vertretungskräfte gesucht.

Insbesondere im Bereich der Grundschulen gebe es wegen Pensionierungen oder Elternzeiten auch in den kommenden Monaten noch Einstellungsmöglichkeiten, sagte Scholz. Gesucht seien zudem Lehrer für Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien mit den Fächern Informatik, Physik, Kunst und Musik.