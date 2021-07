Schwerer Unfall bei Rennerod: 13 Verletzte

Bei dem schweren Unfall am Dienstagabend auf der Bundesstraße 255 werden insgesamt 13 Personen verletzt. Insgesamt sind drei Rettungshubschrauber vor Ort. Foto: Ralf Steube

RENNEROD - Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 255 zwischen Hellenhahn-Schellenberg und Rennerod hat am Dienstagabend 13 Verletzte gefordert und ein Großaufgebot an Rettungskräften an den Unfallort ausrücken lassen.

Gegen 20.40 Uhr war ein 40-Jähriger, dessen Fahrzeug mit acht Personen besetzt war, auf der B 255 unterwegs. Nach Mitteilung der Polizeidirektion Montabaur fuhr der Mann den ersten Ermittlungen zufolge ungebremst auf einen Pkw auf, der vor ihm auf der Fahrbahn wartete.

Wegen der übersichtlichen Streckenführung in diesem Bereich der B 255 herrsche Unklarheit über die Ursache für den Unfall, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Insgesamt seien bei dem Zusammenstoß 13 Menschen verletzt worden. Unter den sieben Schwerverletzten sind nach Auskunft der Polizei auch zwei Kinder. Sechs Personen erlitten leichtere Blessuren.

An der Unfallstelle waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Auch drei Rettungshubschrauber waren vor Ort.

Der Streckenabschnitt war für vier Stunden voll gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die Straßenmeisterei Rennerod eingerichtet.