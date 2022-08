So handhaben Kommunen im Dillkreis die Straßenbeleuchtung

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED bringt der Gemeinde Sinn einen geringeren Stromverbrauch und niedrigere Kosten für diesen Posten. Archivfoto: Katrin Weber

DILLENBURG/HAIGER/HERBORN - Aktuell ist das Energiesparen hoch im Kurs. Dazu zählt auch die Straßenbeleuchtung, auch wenn viele Kommunen Nachtschwärmern mit LED-Lampen "heimleuchten". Wir haben bei den Städten und Gemeinden nachgefragt, welchen Blick sie auf den Stromverbrauch werfen.

Dillenburg

Das Licht geht seit November 2005 beim Unterschreiten von 15 Lux an. Zwischen 22.30 und 5.30 Uhr werden rund 57 Prozent der Leuchten (elf Prozent LED) gedimmt. Weitere einzelne werden in diesem Zeitraum abgeschaltet. Ein Abschalten, so Pressesprecherin Anja Graser, "muss jedoch im Hinblick auf die Verkehrssicherungspflicht abgewogen werden". Hier nennt sie die Beleuchtungspflicht an Fußgängerüberwegen. 2012 wurde ein Großteil der Leuchten erneuert. Im Rahmen dieses "Contractings" konnte der jährliche Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung um mehr als eine Million Kilowattstunden verringert werden.

Haiger

Die Beleuchtung wird seit Anfang der 70er-Jahre über Dämmerungsschalter gesteuert, berichtet Frank Ohlenburger, der Technische Leiter der Stadtwerke. In den vergangenen Jahren seien über Dimm-Technik und Umbauten auf LED erhebliche Energieeinsparungen erzielt worden. Da die Stadt ihren Verbrauch für die Straßenbeleuchtung durch den Umbau auf LED um rund 60 Prozent gesenkt habe, sei eine Abschaltung vermieden worden. Allerdings werde eine Abschaltung zwischen 23 und 4 Uhr zurzeit geprüft. Von 3171 Straßenlampen leuchten rund 95 Prozent mit LED.

Durch den Engpass an Energie steht bei vielen Kommunen die abendliche und nächtliche Beleuchtung auf dem Prüfstand. Dies passiert unabhängig davon, dass inzwischen fast zu 100 Prozent mit sparsamen LED-Lampen gearbeitet wird. Das Foto zeigt die Haigerer Hauptstraße freitags kurz nach 23.30 Uhr. (Foto: Christoph Weber)

Herborn

Nachdem es in den Jahren 2010 bis 2016 schon einmal unterschiedlich lange nächtliche Abschaltungen gegeben hat, leuchten die Straßenlampen nach einer Entscheidung von 2016 in allen Herborner Stadtteilen komplett durch, teilt Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos) mit. Die Leuchten werden über Dämmerschalter gesteuert und seien in der Regel von 23 bis 5 Uhr in Betrieb. Da, wo es technisch möglich sei, sei die Lichtstärke halbiert worden. Aktuell arbeite die Verwaltung an einem Beschlussvorschlag für die Stadtverordneten, wonach die Beleuchtung von 0.30 bis 4.30 Uhr wieder abgeschaltet werden soll - um Energie zu sparen. 91,5 Prozent der Straßenlampen im gesamten Stadtgebiet seien auf LED umgerüstet. Lediglich in Guntersdorf und Hörbach seien noch Natriumdampflampen (NAV) in Betrieb, die aber nach Auslaufen der Förderung ebenfalls umgerüstet werden sollen.

94 Prozent LED-Beleuchtung in Bischoffen

Bischoffen

Rund um den Aartalsee gehen die Lichter freitags und samstags eine Stunde später aus. An den anderen Wochentagen beginnt die Dunkelheit um Mitternacht. Die Beleuchtung geht grundsätzlich um 5 Uhr wieder an. "Die Straßenbeleuchtung wurde aus Energiespargründen schon immer nachts abgeschaltet", vermeldet Stefani Schmeer aus dem Rathaus. Auf der Straße leuchten 94 Prozent LED und zwei Prozent Energiesparlampen. Der Rest sind neuwertige Leuchten, die im Zuge der regelmäßigen Instandhaltungen zum Austausch anstehen.

Breitscheid

In allen Ortsteilen wird die Straßenbeleuchtung aktuell von 0.30 bis 4.30 Uhr komplett abgeschaltet. "Das hat wohl zur Zeit der Gebietsreform 1977 begonnen", schreibt Bauamtsleiter Harald Heuser. Es sei eine weitere Reduzierung auf 23.45 bis 4.45 Uhr im Gespräch. Die Beleuchtung sei zu zwei Dritteln auf LED umgestellt. Grundsätzlich erfolge das Einschalten der Leuchten durch Freigabe des Stroms. Der dazu nötige Helligkeitsfühler befinde sich beim Energieversorger in Oberscheld. "Ist es in Oberscheld dunkel genug, gehen in Breitscheid die Lampen abends an", beschreibt Häuser das Prozedere.

Dietzhölztal

Von einsetzender Dunkelheit bis beginnender Helligkeit am Morgen leuchten seit mehreren Jahrzehnten die Straßenlaternen in Dietzhölztal. "In der Lerchenstraße und einem Seitenweg des Hüttenweges haben wir reine Solarlampen aufgestellt", sagt Bürgermeister Andreas Thomas (parteilos). Sie werden heller, wenn sich jemand nähert. So sei die größere Helligkeit nur im Umfeld der Lampe gegeben. Thomas nennt den Grund für die lange Beleuchtungszeit: "Es gehört zum Sicherheitsgefühl der Bürger, dass die Straßenbeleuchtung nachts durchgehend eingeschaltet ist. Bei komplett dunklen Wohngebieten oder gemeindeweit abgeschalteten Lampen ergeben sich große Ängste und Unsicherheiten der Passanten." Durch eine seit rund fünf Jahren bestehende 100-prozentige Abdeckung durch LED - Thomas: "Die Umrüstung amortisiert sich innerhalb von circa 2,75 Jahren durch die enorme Stromeinsparung" - seien die Kosten gering.

Moderne Technik: Die Gemeinde Dietzhölztal beleuchtet die Lerchenstraße (Foto) und einen Seitenweg des Hüttenweges mit rein solar betriebenen Laternen. (Foto: Christoph Weber)

Driedorf

Die Straßenbeleuchtung in der Westerwaldgemeinde wurde 2014 größtenteils - zu über 90 Prozent - auf LED umgestellt. Gleichzeitig beschlossen die Gemeindevertreter, dass die Straßenlampen in der Zeit zwischen 0 und 4.30 Uhr ausgeschaltet bleiben. "Einzeln vorhandene Restbestände herkömmlicher Leuchten werden bei Defekt auf LED umgestellt", schreibt Frank Grzelachowski aus dem Driedorfer Rathaus.

Eschenburg

Eschenburgs Straßenbeleuchtung wird montags bis samstags zwischen 23 und 5 Uhr und sonntags zwischen 23 und 6 Uhr größtenteils ausgeschaltet. Von den 1471 Straßenlampen brennen 493 Lampen durch. "Unsere ersten 'Nachtlampen' können 'dimmen'. Bereits 45 dieser 400 reduzieren ihre Lichtstärke ab 23 Uhr auf 50 Prozent", berichtet Bürgermeister Götz Konrad (parteilos). Die ersten dieser Lampen seien in Roth und Hirzenhain-Bahnhof eingebaut worden. Weitere würden folgen. Schaltzeiten und Sparkurs würden zielstrebig fortgesetzt im Spiegel der seit 1993 erhobenen Verbrauchsdaten. In der Kommune wird zu 100 Prozent mit LED beleuchtet. Laut Konrad betrug "die Einsparung pro Straßenlampe 88 Prozent im Vergleich zu 1993".

Volle LED-Ausstattung in Greifenstein

Greifenstein

Die Straßenbeleuchtung ist - seit Jahrzehnten schon - von 1 bis 4.30 Uhr ausgeschaltet. Die Kommune arbeitet hier zu 100 Prozent mit LED-Beleuchtung. Auch bei den Gebäuden achtet Greifenstein auf Wirtschaftlichkeit. Diese werden lediglich während der Nutzung beleuchtet, Anleuchtungen von gemeindlichen Gebäuden gibt es nicht.

Mittenaar

Seit über 15 Jahren gehen in Mittenaar nachts zwischen 1 und 4 Uhr die Lichter aus. Bei der neuen LED-Beleuchtung in Ballersbach kann die Lichtstärke auf 50 Prozent herabgesenkt werden - und zwar zwischen 23 und 1 Uhr sowie zwischen 4 und 6 Uhr. Bislang leuchten LED-Lampen nur dort. In den nächsten Jahren soll aber auch die Straßenbeleuchtung in den drei anderen Ortsteilen Bicken, Offenbach und Bellersdorf sukzessive auf LED umgestellt werden. Dazu hat Mittenaar 2011 einen sogenannten Lichtliefervertrag mit der EAM als Dienstleister abgeschlossen.

Siegbach

Die Straßenlampen werden automatisch durch ein Signal eines zentralen Dämmerungssensors gesteuert. Seit 2010 ist es von 0.30 bis 4.30 Uhr dunkel. Es gibt laut Bürgermeister Maik Trumpfheller (parteilos) Überlegungen, die Lampen bereits eine halbe Stunde früher wieder anzumachen. Gleichzeitig wird geprüft, in einem bestimmten Zeitraum nur jede zweite Lampe brennen zu lassen. 518 von 579 und damit rund 89 Prozent sind LED. Die verbliebenen 61 Kofferleuchten werden in Zusammenarbeit mit der EAM umgerüstet.

Sinn

Grundsätzlich brennen die Straßenlaternen nach Einbruch der Dunkelheit bis Sonnenaufgang, nach Mitternacht nur noch mit 50 Prozent Leistung. Dies ist seit 2014 mit der Umstellung von 99 Prozent der Straßenbeleuchtung auf LED der Fall, berichtet Bürgermeister Hans-Werner Bender (parteilos). Einige wenige Straßen am Brunnenplatz in Sinn - Bender nennt sie "Altstadt" - konnten noch nicht umgestellt werden. 2011/12 gab es in der Gemeinde eine komplette Abschaltung der Straßenbeleuchtung von 24 bis 5 Uhr. Dies geschah wegen der hohen Stromkosten, die die Gemeinde jedoch ab 2014 durch den Einsatz der LED-Technik um bis zu 85 Prozent senken konnte.