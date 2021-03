4 min

So meistern andere Städte und Kreise die Corona-Pandemie

Der Lahn-Dill-Kreis kämpft mit hohen Inzidenzwerten. Normalität ist nicht in Sicht. Einige Städte und Kreise gehen eigene Wege. Welche Konzepte es gibt und was der Kreis tun will.

Von Tobi Manges Redakteur