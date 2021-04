"Speedmarathon": Polizei blitzt im Lahn-Dill-Kreis an elf Stellen

Am Mittwoch blitzt die Polizei im Lahn-Dill-Kreis an insgesamt elf Stellen. Archivfoto: dpa

WETZLAR/DILLENBURG - Die Polizei will die Zahl der Opfer von Verkehrsunfällen senken. Das macht sie unter anderem jährlich mit einem europaweiten Aktionstag, dem "Speedmarathon". So werden am Mittwoch, 21. April, zwischen 6 und 22 Uhr in Hessen an insgesamt 200 Stellen Temposünder im Straßenverkehr ins Visier genommen.

Im Lahn-Dill-Kreis blitzt die Polizei an elf Stellen, die meisten davon sind in Wetzlar:

- Bischoffen: B255 zwischen Ober- und Niederweidbach,

- Dillenburg-Niederscheld: B277,

- Driedorf: B255 am Steinringsberg,

- Herborn: Konrad-Adenauer-Straße in Höhe des Gymnasiums,

- Hohenahr-Ahrdt: Pendlerparkplatz an der L3053,

- Wetzlar: Forsthausstraße in Höhe des Krankenhauses,

- Wetzlar: Frankfurter Straße in Höhe "Schöne Aussicht",

-Wetzlar: Hermannsteiner Straße,

- Wetzlar: Karl-Kellner-Ring in Höhe der Wetzbachstraße,

- Wetzlar-Dutenhofen: B49

- Haiger: A45 in Richtung Dortmund.

Nach Angaben der Polizei ist Geschwindigkeit im Straßenverkehr ein "Killer". Je höher das Tempo, desto schlimmer seien die Unfallfolgen: Bei über einem Viertel der Schwerverletzten habe nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit zur Unfallentstehung beigetragen, bei Getöteten sei dies bei knapp der Hälfte der Fall gewesen. Damit sei Geschwindigkeit mit deutlichem Vorsprung die Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen mit Getöteten und Schwerverletzten.

Das Polizeipräsidium Mittelhessen verweist auf 4563 Verkehrsunfälle voriges Jahr im Lahn-Dill-Kreis - mehr als jeweils in den Landkreisen marburg-Biedenkopf, Gießen und Wetterau, den drei weiteren Landkreisen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums. Dabei seien 544 Personen leicht, 147 schwer verletzt und zehn getötet worden. Wohl auch bedingt durch Corona-Pandemie und Lockdown waren vergangenes Jahr aber Unfallzahlen sowie die Zahlen der Verletzten und getöteten zurückgegangen.