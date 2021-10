Sturm "Ignatz": Umgestürzte Bäume und abgerissene Stromkabel

Erstaunt darüber, dass die Gassirunde hier endet, ist dieser Vierbeiner in Wetzlar: Zwischen Frieden- und Helgebachstraße war am Donnerstagmorgen kein Durchkommen. Foto: Michael Köhler

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/LAHNAU/SOLMS/DIETZHÖLZTAL - Sturmtief "Ignatz" ist am frühen Donnerstagmorgen auch über Mittelhessen hinweggefegt. Der erste kräftige Herbststurm des Jahres brachte vielerorts heftige Böen mit sich, teils auch Gewitter und Regen. Auch in Wetzlar und dem restlichen Lahn-Dill-Kreis fielen Äste von Bäumen und vor allem Baustellen-Warnbaken von Baustellen auf die Straßen. Laut ersten Angaben von Polizei und Feuerwehren blieb es aber bei geringen Schäden.

In der Wetzlarer Helgebachstraße mussten Gassigänger am Morgen ihre Runde frühzeitig beenden, weil umgefallene Bäume den Weg versperrten. In der Straße "Am Feldkreuz" in der Kernstadt drohte ein Ast auf ein Haus zu fallen: Die Feuerwehr Wetzlar konnte den Ast sichern.

Probleme mit der Stromversorgung gab es kurzzeitig in Burgsolms, dort wurde im Zuge des Sturms eine Stromleitung abgerissen. In den Lahnauer Ortsteilen Atzbach und Dorlar beklagten Anwohner, dass die gelben Mülltonnen, die eigentlich bereits am Dienstag hätten abgeholt werden sollen, vom Sturm umgeworfen wurden und der Müll nun durch die Straßen fliege.

Verknüpfte Artikel















Größere Einsätze - zumindest für die Polizei - konnte Pressesprecher Guido Rehr am Donnerstagmorgen nicht bestätigen. Gut zwei Hände voll Meldungen seien bei der Polizei eingegangen, das Gros davon habe den nördlichen Lahn-Dill-Kreis betroffen. So musste die L1571 bei Dietzhölztal-Ritterhausen auf der Haintchener Höhe wegen eines umgestürzten Baumes kurzzeitig gesperrt werden, bevor die Feuerwehr Rittershausen den Baum entfernte.

Nach 9 Uhr beruhigt sich "Ignatz" im Lahn-Dill-Kreis

Laut der Gefahrenabwehr des Lahn-Dill-Kreises wurden zwischen 0 und 10 Uhr am Donnerstagmorgen insgesamt 13 Meldungen wegen umgestürzter Bäume und herabgefallener Äste an die Straßenmeistereien in Solms und Dillenburg sowie die Autobahnmeisterei in Ehringshausen weitergeleitet. Dort hätten Straßenmeistereien und die jeweiligen Feuerwehren sich um umgefallene Bäume und heruntergefallene Ästen sowie die Beseitigung anderer Hindernisse gekümmert.

Nach 9 Uhr hätten sich Wind und damit auch die eingehenden Anrufe bei der Leitstelle deutlich beruhigt, erklärte eine Sprecherin.