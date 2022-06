Suchaktion: 22-Jähriger im Heisterberger Weiher untergangen

Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, DLRG und THW suchen im Heisterberger Weiher nach dem Vermissten. Foto: Jörg Fritsch

DRIEDORF-HEISTERBERG - Nach einem Badeunfall am Heisterberger Weiher wird ein 22-Jähriger vermisst. Seit der Nacht läuft eine Suchaktion, der See ist für Besucher gesperrt.

Der junge Mann aus Niederroßbach war nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Donnerstag mit einer Gruppe junger Leute an dem See gewesen. Gegen 0.45 Uhr habe er noch einmal schwimmen gehen wollen. Seine Freunde berichteten der Polizei, dass der 22-Jährige dann in der Mitte des Sees untergegangen sein soll.

Polizei, Feuerwehr, DLRG und THW begannen sofort mit der Suche und setzten dabei unter anderem einen Hubschrauber, eine Drohne und ein Sonarboot ein - doch ohne Erfolg. Die Suche wurde laut DLRG gegen 4 Uhr zunächst unterbrochen, der junge Mann aus Niederroßbach wird noch immer vermisst.

Die Suche wird heute fortgesetzt, der See ist dafür gesperrt. Besucher werden gebeten, nicht an den Heisterberger Weiher zu kommen.