Telefonbetrüger im Lahn-Dill-Kreis unterwegs

Telefonbetrüger versuchen, im Lahn-Dill-Kreis mit dem Enkeltrick an Geld zu kommen. Foto: Fotolia/ Heiko Küverling

DILLENBURG - Aktuell häufen sich die Meldungen aus den Bereichen Wetzlar und Braunfels zu betrügerischen Anrufen. Mehrere Personen meldeten der Polizei verdächtige Anrufe. Die Betrüger am Telefon gaben sich dabei als Enkel aus, die einen Verkehrsunfall verursacht hätten oder eine Wohnung kaufen wollten. Sie bräuchten dringend Bargeld.

Keiner der Angerufenen fiel auf die betrügerische Masche rein

Tipps der Polizei:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!

- Nehmen Sie sich Zeit, über die Schilderungen am Telefon nachzudenken! Bitten Sie Nachbarn, Freunde oder Familienmitglieder um Hilfe!

- Geben Sie keine Informationen über sich, Ihre Familie oder Ihr Vermögen am Telefon preis!

- Beenden Sie im Zweifel das Gespräch! - Übergeben Sie auf keinen Fall Geld oder Wertsachen an Personen, die Sie nicht persönlich kennen!

- Rufen Sie zurück

- Verwenden Sie dabei aber niemals Rufnummern, die man Ihnen mitteilt oder die sie auf dem Display sehen (die könnten gefälscht sein), sondern immer nur die selbst herausgesuchten Telefonnummern. Wählen Sie bewusst neu! Benutzen Sie nicht die Rückruftaste!

- Wählen Sie die Notrufnummer 110 oder die Festnetznummer der zuständigen Polizei, die Sie im Telefonbuch oder über das Internet ermitteln können.

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention

