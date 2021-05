Tom Köhler ist ein Mathe-Kreissieger

Bester Hauptschüler im Lahn-Dill-Kreis: Frohnhausens Goldbachschulleiter Heiko Bickel gratuliert Tom Köhler für seine Leistung im Mathematikwettbewerb. Foto: Goldbachschule Frohnhausen

DILLENBURG-FROHNHAUSEN - Tom Köhler aus Manderbach hat in der zweiten Runde des hessenweiten Mathematikwettbewerbs das beste Ergebnis unter den Hauptschülern im Lahn-Dill-Kreis erzielt und ist somit der aktuelle Kreissieger.

Heiko Bickel, der Leiter der Goldbachschule in Frohnhausen, gratulierte ihm zu dieser Leistung. Tom Köhler darf sich über eine Urkunde und einen Gutschein der Schule freuen.

Der Achtklässler hat sich somit für die dritte Endrunde am 11. Mai qualifiziert. Am selben Tag findet die Kreissiegerehrung, die von Hessenmetall organisiert wird, statt - aufgrund der aktuellen Corona-Lage allerdings nur in einem digitalen Rahmen.