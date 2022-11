Tombola beim Ball der Wirtschaft bringt 1875 Euro

Tanzen und feiern auch für den guten Zweck: Ball der Wirtschaft in Wetzlar. (© Dirk Bierwirt)

WETZLAR - Auf dem Ball der Wirtschaft in der Stadthalle Wetzlar sind bei einer Wohltätigkeitstombola am Wochenende 1895 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. "Der Erlös geht komplett zugunsten der Wetzlarer Tafel", so Christian Bernhard von der Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill, die zusammen mit der Kreishandwerkerschaft den Ball organisiert hatte. Heimische Unternehmen und Einzelhändler aus der Region hatten für die Tombola rund 50 attraktive Preise gestiftet.

150 Gäste, vorwiegend aus Wirtschaft und Politik, waren nach zweijähriger Coronapause der Einladung in die Stadthalle gefolgt und tanzten unter dem Motto "Swing the Night Away" zu Livemusik von der Stan Glogow Band aus Wiesbaden und einer musikalischen Auswahl von Discjockey Ralf Richter. Höhepunkt des Abends war eine Show des heimischen Künstlers Dirk Daniels.