Über ein Dutzend Unfälle nach erstem Schnee in Mittelhessen

Glatte Straßen haben am Samstagmorgen in Mittelhessen zu einigen Unfällen geführt. (© Jürgen Mahnke)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Mittelhessen - „Einige Autofahrer sind offenbar vom ersten Schnee überrascht worden”, sagte ein Beamter der Polizei Mittelhessen zu den zahlreichen Unfällen am Samstagmorgen auf Nachfrage von mittelhessen.de.

Zwischen 6 Uhr und kurz nach halb neun habe es im Bereich der Polizei Mittelhessen insgesamt ein Dutzend mal gekracht. Vor allem im Lahn-Dill-Kreis sei es zu einigen Zusammenstößen gekommen, bei denen Autofahrer wegen nicht angepasster Fahrweise mit ihrem Wagen in andere Verkehrsteilnehmer oder Leitplanken hineingerutscht seien. Auch auf der A5 hätten sich Unfälle dieser Art gehäuft.

Der Polizist spricht insgesamt von fünf Leichtverletzten und circa 50.000 Euro Schaden und bilanziert nach einem rutschigen Samstagmorgen: ”Alles soweit glimpflich verlaufen.”

Mit Sommerreifen unterwegs

Die für den Kreis Limburg-Weilburg zuständige Polizei Westhessen berichtete am Nachmittag ebenfalls von einigen witterungsbedingten Unfällen. Zwischen Weilburg und Usingen ist eine 29-jährige Seat-Fahrerin am Morgen auf der B456 ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ihr Auto blieb auf der Seite liegen. Der Schaden am Fahrzeug liegt bei 6000 Euro.

Ein 22 Jahre alter Toyota-Fahrer sei gegen 8.45 Uhr von der B49 kommend auf der B456 in Richtung Weilburg unterwegs gewesen. Im Kurvenbereich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Schilder. Bei der Unfallaufnahme zeigte sich, dass am Wagen Sommerreifen montiert waren. Der Schaden am Auto beträgt laut Schätzung 3000 Euro.