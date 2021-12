Unfälle wegen Schnee und Glätte im Taunus

Ein Räumungsfahrzeug ist am eingeschneiten Gipfel des Großen Feldbergs im Taunus unterwegs. (Symbolbild: dpa)

BAD SCHWALBACH - In den höher gelegenen Regionen in Hessen haben Schnee und Glätte am frühen Morgen auf den Straßen für festgefahrene Lastwagen, Busverspätungen und Unfälle gesorgt. Auf einer Bundesstraße bei Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus-Kreis) geriet am Dienstagmorgen ein Lastwagen ins Rutschen und stellte sich quer, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Auch in Marburg und Lahn-Dill-Kreis gab es Unfälle

Ebenfalls unverletzt blieb eine Autofahrerin in Oberursel (Hochtaunuskreis), die mit ihrem Wagen in einen Graben rutschte, wie ein Polizeisprecher berichtete. Auch bei weiteren Unfällen blieb es bei Sachschäden. Im Lahn-Dill-Kreis und in Marburg gingen am frühen Morgen bei der Polizei mehrere Anrufe wegen rutschenden Bussen oder Lastwagen ein. Auf Twitter warnt die Polizei in Mittelhessen derzeit vor glatten Straßen und rät von unnötigen Fahrten ab.

