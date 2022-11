"Unzumutbare" Zustände auf der Main-Weser-Bahn

Der Bahnhof in Gießen. (© Pro Bahn Hessen)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG/GIESSEN - Wetzlar/Dillenburg/Gießen (red). Als "unzumutbar" bezeichnet der Fahrgastverband Pro Bahn die jüngste Sperrung der Main- Weser-Bahn für den viergleisigen Ausbau zwischen Bad Vilbel und Frankfurt-West und den deshalb eingerichteten Umleitungsfahrplan. Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert nun ein Beteiligungsforum für den weiteren Ausbau der Strecke. Es müsse im Sinne anderer Großprojekte mit Vertretern von allen gesellschaftlich relevanten Gruppen, von politischen Vertretungen aller betroffenen Ebenen sowie der Verkehrswirtschaft besetzt sein.

Öffentlichen Druck deutlich erhöhen

In diesem Forum müsse es auch lange vorher um Baustellen- und Umleitungsfahrpläne gehen. "Sollte man nicht bereit sein, in dieses Beteiligungsforum für die Main-Weser-Bahn einzusteigen, dann will der Fahrgastverband den öffentlichen Druck in einer noch nie gekannten Form ausweiten", unterstreicht Landesvorsitzender Thomas Kraft in einer Pressemittelung.

Die einwöchige Sperrpause in den Herbstferien sei ebenso katastrophal verlaufen wie wenige Monate vorher über die Sommerferien hinweg, hat der Fahrgastverband nach seiner Regionalversammlung für Mittelhessen in Gießen erklärt. Daher fordere die Versammlung das Beteiligungsforum, begründet Kraft.

Während der Sperrung seien erneut lediglich die Regional-Express-Linien RE30 mit den Doppelstockzügen und RE98/RE99 mit den gelben Zügen der Hessischen Landesbahn aus Marburg, Wetzlar und Gießen durchgängig bis nach Frankfurt gefahren. Gemeinsam bildeten sie lediglich einen Stundentakt. "Viel zu wenig, es bedeutet eine Kapazitätseinschränkung von 60 Prozent. Die roten Züge des Mittelhessen-Express (RB40/RB41) mussten wieder in Hanau wenden. Auch alle anderen Züge aus Mittelhessen fuhren den Umweg über Hanau. Verspätungen von 90 Minuten bereits am frühen Morgen waren keine Seltenheit", erklärt Landesvorsitzender Kraft.

Unwürdig gewesen sei auch die Fahrgastinformation. So seien an den Bahnsteigen und in den digitalen Informationsquellen Züge noch als pünktlich angezeigt worden, obwohl diese schon längst hätten den Bahnhof erreichen müssen. Durchsagen seitens der DB seien vielfach nicht erfolgt.