Vortrag über Zukunft der Geburtshilfe in Dillenburg

DILLENBURG/WETZLAR - Die Medizinerin und Hebamme Dr. Maike Manz wird am Mittwoch, 2. November, um 16 Uhr einen Vortrag zum Thema "Zukunft der Geburtshilfe" halten. Die Veranstaltung findet im Atrium der Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg und nicht im Konferenzsaal des Wetzlarer Klinikums, wie Landrat Wolfgang Schuster ursprünglich im Kreistag mitgeteilt hatte, statt.

Vor dem Medizinstudium in Frankfurt hat Manz in Tübingen eine Ausbildung zur Hebamme absolviert und lange als solche klinisch und außerklinisch gearbeitet. Sie spricht sich für eine spezialisierte Geburtshilfe aus.

Die Lahn-Dill-Kliniken, das hatten die Kliniken mitgeteilt, suchen aktuell drei leitende Ärzte für den kooperativen Betrieb einer Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe in den Dill-Kliniken in Dillenburg, um die Geburtshilfe an diesem Standort weiterbetreiben zu können. Bislang habe es dazu aber nur wenig Resonanz gegeben, so Tobias Gottschalk, Sprecher der Geschäftsführung der Lahn-Dill-Kliniken.

"Es ist unser erklärtes Ziel, die Geburtshilfe in den Dill-Kliniken in Dillenburg weiterzuführen. So sehr wir den Erhalt der Geburtshilfe in den Dill-Kliniken wünschen, so klar ist auch: Die Patientensicherheit steht an erster Stelle. Hierfür ist eine leitliniengerechte Versorgung wesentlich", so Wolfgang Schuster, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Lahn-Dill-Kliniken. Von zentraler Bedeutung sei zum Beispiel die Verfügbarkeit von Fachärzten im Notfall innerhalb eines definierten Zeitfensters.

Maike Manz ist unter anderem Vorsitzende der Sektion "Klassische Geburtshilfe" in der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) sowie Mitglied in der Fachkommission Perinatalmedizin (QS PM) der Landesarbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung Hessen (LAGQH) und Leiterin der Geburtshilfe am Klinikum Darmstadt.

Eine Anmeldung ist notwendig. Interessierte schreiben eine E-Mail an news@lahn-dill-kliniken.de mit den vollständigen Kontaktdaten und erhalten, sollten es die Kapazitäten zulassen, eine Anmeldebestätigung per E-Mail. Besucher müssen während der Veranstaltung eine FFP2-Maske tragen. Zudem wird darum gebeten, einen Corona-Schnelltest zu machen und nur zu kommen, wenn dieser negativ ist und man keine Erkältungssymptome hat. Die Teilnahme ist kostenfrei.