Vortrag zur Zukunft der Geburtshilfe in Dillenburg

WETZLAR/DILLENBURG - Die Lahn-Dill-Kliniken planen eine öffentliche Infoveranstaltung über die aktuellen Entwicklungen zur Geburtshilfe in ihrem Dillenburger Krankenhaus. Sie soll am Mittwoch, 2. November, um 16 Uhr im Atrium der Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg beginnen.

Dr. Maike Manz wird dann einen Vortrag zum Thema "Zukunft der Geburtshilfe" halten. Dazu lädt der Aufsichtsrat der Lahn-Dill-Kliniken ein.

Manz ist nach Angaben der Lahn-Dill-Kliniken Vorsitzende der Sektion "Klassische Geburtshilfe" in der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG), Mitglied des Expertengremiums auf Bundesebene im Qualitätssicherungsverfahren Perinatalmedizin (QS PM) des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG), Mitglied in der Fachkommission Perinatalmedizin (QS PM) der Landesarbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung Hessen (LAGQH) und Leiterin der Geburtshilfe am Klinikum Darmstadt.

Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung per E-Mail an news@lahn-dill- kliniken.de erforderlich.