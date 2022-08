Waldbrand: Feuer unter Kontrolle - Arbeit geht weiter

Blick aus der Luft: Als die Freiwillige Feuerwehr Dillenburg dieses Bild am Samstagnachmittag mit einer Drohne aufnahm, ging Kreisbrandinspektor Harald Stürzt von einem etwa 30 Hektar großen Waldbrand aus. Foto: Freiwillige Feuerwehr Dillenburg

DILLENBURG-FROHNHAUSEN/HAIGER-OBERROSSBACH - Auch am Sonntag, 14. August, beschäftigen die Folgen des großen Waldbrandes die Feuerwehren im Lahn-Dill-Kreis - und weit darüber hinaus. Die gute Nachricht: Mittlerweile hat die Feuerwehr die zwei Brände unter Kontrolle. Damit ist der Einsatz aber noch längst nicht vorbei.

Das berichtete eine Sprecherin des Kreises, die am Sonntagmittag sagte: "Die Lage ist stabil." Der Wald brannte auf einer Fläche von 34 Hektar - also 330 000 Quadratmetern. Die Brände teilen sich auf 30 Hektar bei Frohnhausen und 4 Hektar bei Niederroßbach auf. "Derzeit läuft die Bekämpfung der Glutnester", sagte die Sprecherin. Im Unterholz tauche immer wieder Glut auf. Deshalb gehe es nun vor allem darum, diese mit Wasser zu löschen. Insgesamt waren etwa 1000 Einsatzkräfte vor Ort, am Sonntag sind es derzeit noch rund 250.

In Niederroßbach kam das Feuer Wohnhäusern gefährlich nahe. Die Feuerwehr war aber zügig zur Stelle und verhinderte ein Übergreifen der Flammen.

Zweites Feuer am Samstag entdeckt

Das Feuer hatte sich seit Freitag zügig ausgebreitet: Kurz nach der Alarmierung um 16.33 Uhr war die Rede von 1000 Quadratmetern Wald. Am späten Abend betrug die Fläche rund sieben Hektar. Am Samstagmorgen ging Kreisbrandinspektor Harald Stürtz bereits davon aus, dass sich die Brandstellen auf 30 Hektar verteilen.

Am Samstagvormittag entdeckte dann ein Hubschrauber beim Flug über den Wald ein weiteres Feuer: Dieser lag rund einen Kilometer von dem größeren Brand entfernt. Die Feuerwehr riet den Anwohner in Niederroßbach, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Für die Brandbekämpfer war der Einsatz eine große Herausforderung: Per Drohne, die zusätzlich mit einer Wärmebildkamera ausgestattet war, machte sich die Einsatzleitung zunächst ein Bild aus der Luft. Nachdem die Lage sondiert war, rückte die Feuerwehr in den Wald vor. Wind, der immer wieder Feuer entfachte, erschwerte die Arbeit.

Umgestürzte Bäume erschweren Arbeit

Auf dem Boden versperrten den Feuerwehrfahrzeugen umgestürzte Bäume den Weg. "Die Bäume brechen zusammen, weil die Substanz einfach nicht mehr da ist", sagte Kreisbrandinspektor Stürtz am Samstag in einem Video, das der Lahn-Dill-Kreis in sozialen Netzwerken verbreitete. "Das muss man sich vorstellen wie in einem Sturm, wenn die Bäume umfallen und kreuz und quer liegen. Nur mit dem Zusatz, dass sie brennend umfallen."

Ein Löschhubschrauber der hessischen Polizei aus Egelsbach bekämpfte die Glutnester aus der Luft. Hilfe leisteten auch Landwirte aus der Region: Sie lieferten Wasser für die Feuerwehrtanks - und unterstützten damit die Löschwasserversorgung.

Appell: Menschen sollen Wasser sparen

Außerdem rief die Stadt Haiger die Menschen am Samstag auf, sparsam mit Trinkwasser umzugehen. "Wir setzen auf die Unterstützung unserer Bürger. Bitte sparen Sie Wasser, wo es nur geht - wir brauchen im Moment jede Menge Wasser, um das Feuer im Zaum zu halten", sagte Bürgermeister Mario Schramm.

Das erste, größere Feuer hatten die Einsatzkräfte am Samstagvormittag unter Kontrolle. Trotzdem gab es noch Glut im Unterholz und einzelne brennende Bäume. Die Thermik hatte am Freitag Funken bis in den Rhein-Sieg-Kreis gebracht, dort aber entgegen ersten Informationen keine Vegetationsbrände ausgelöst.

Zu sehen waren die riesigen Rauchwolken überall in der Region. Vor Ort waren Einsatzabteilungen der Wehren aus dem ganzen Lahn-Dill-Kreis - insgesamt etwa 600 Kräfte. Unterstützung erhielten sie auch von Feuerwehren aus den Kreisen Gießen und Marburg-Biedenkopf sowie dem Vogelsbergkreis. Selbst aus dem 105 Kilometer entfernten Städtchen Schlitz war ein Katastrophenschutzzug vor Ort.

Damit die Feuerwehr an den Brandherd gelangen konnte, stellte der THW technisches Werkzeug bereit. "Der kräftezehrende Einsatz erfordert einen großen Einsatz von Material und Personal", schrieb die Oranienstadt Dillenburg auf ihrer Facebook-Seite.

