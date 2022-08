Waldbrände im Dillgebiet: Rund 45 Hektar sind betroffen

Für den Einsatz der Harvester und des Löschpanzers bereiten Feuerwehrleute die Einsatzstelle vor. Foto: Katrin Weber

DILLENBURG-FROHNHAUSEN/HAIGER-NIEDERROSSBACH - Drei anstrengende Tage liegen hinter den Einsatzkräften. Die Waldbrände bei Frohnhausen und Niederroßbach sind zwar unter Kontrolle - ein Durchatmen ist aber auch am Montag weiterhin kaum möglich.

Die Löscharbeiten könnten voraussichtlich noch etwa eine Woche dauern. Davon gehe man derzeit aus, sagte Dirk Schumacher, der stellvertretende Kreisbrandinspektor. Die Lage sei nach wie vor stabil. Vor Ort sind aktuell rund 150 Einsatzkräfte. Nach den neusten Einschätzungen sind die Flächen, die von den Waldbränden betroffen sind, noch größer als bisher gedacht: 40 Hektar sind Staatswald, der vorrangig auf Dillenburger Gebiet liegt. Dazu kommen etwa vier bis sieben Hektar Haigerer Stadtwald bei Niederroßbach.

Weit mehr als 1000 Einsatzkräfte waren seit Freitag vor Ort, um die Waldbrände bei Frohnhausen und Niederroßbach zu bekämpfen.

Für den Staatswald ist Hessen Forst zuständig - inzwischen hat der Landesbetrieb einen Löschpanzer angefordert. Dieser hat einen 9000-Liter-Wassertank und wird normalerweise vor allem in der Heide eingesetzt. Allerdings stand der Löschpanzer bis zuletzt in Riesa im sächsischen Landkreis Meißen, das rund 400 Kilometer vom Waldbrand-Gebiet entfernt liegt. Nun ist er auf dem Weg in den Lahn-Dill-Kreis und soll voraussichtlich in der Nacht zum Dienstag eintreffen. Ab dem nächsten Tag könne man mit dieser Hilfe dann hoffentlich die Arbeit aufnehmen, so Schumacher.

Eine zentrale Aufgabe sei es nun, neben den Nachlöscharbeiten den Einsatz des Löschpanzers vorzubereiten. Hierzu werden Schneisen in den Wald geschlagen - in Abstimmung mit Hessen Forst und mit Hilfe von Harvestern.

An den Brandstellen habe der Boden eine Temperatur von 200 bis 250 Grad, berichtet der stellvertretende Kreisbrandinspektor. Nicht zuletzt deshalb komme es bei den Nachlöscharbeiten immer wieder zu Rauchentwicklungen.

Glutnester im trockenen Waldboden

Dass die Arbeiten noch etwa eine Woche dauern könnten, liegt auch daran, dass die Glut sich im trockenen Waldboden festgesetzt hat. Darauf wies die Kreisverwaltung am Morgen in einer Pressemitteilung hin. Der Schwerpunkt liege aktuell darauf, die immer wieder aufflammenden Glutnester zu löschen und die Flächen zu bewässern. Dabei kamen Helikopter der Bundes- und Landespolizei zur Hilfe. Auch am Montag ist ein Löschhubschrauber im Einsatz.

Die erste Alarmierung wegen eines Waldbrandes war am Freitagnachmittag eingegangen. Weit mehr als 1000 Einsatzkräfte der Feuerwehren, des Katastrophenschutzes und des Technischen Hilfswerks waren seitdem vor Ort.

Das Feuer bei Niederroßbach brach am Samstag am Ortsrand des Haigerer Stadtteils aus. Ein Löschhubschrauber, der auf dem Weg nach Frohnhausen war, entdeckte die zweite Brandstelle. "Das war unser Glück. Unsere Einsatzkräfte konnten sofort massiv eingreifen und damit Schlimmeres verhindern", sagte Kreisbrandinspektor Harald Stürtz.

Neben den zwei großen brachen Waldbränden gab es laut der Kreisverwaltung am Wochenende sechs kleinere Brandherde. Am Freitag brach bei Oberscheld etwa 500 Quadratmeter großes Bodenfeuer aus. Am gleichen Tag brannte bei Braunfels eine Böschung auf etwa 100 Quadratmetern Fläche.

Zu einem kleineren Waldbrand kam es am Samstag erneut bei Oberscheld - dieses Mal in Richtung Eisemroth. Am Sonntag folgten drei Brände im Bereich der Gemeinde Sinn: Den Anfang machte ein etwa 1000 Quadratmeter großer Waldbrand auf am Kreuzweg zwischen Sinn und Ballersbach. Dort half auch der Löschhubschrauber, der bei Frohnhausen und Niederroßbach im Einsatz war. Außerdem standen 100 Quadratmeter in der Stippbach und 50 Quadratmeter in der Nähe des Hundeplatzes bei Fleisbach in Flammen. Die sechs kleineren Brände konnten allesamt gelöscht werden.

Im Gebiet der zwei großen Waldbrände lag der Fokus am Sonntag darauf, die Versorgung des Trink- und des Löschwassers sicherzustellen. Um Trinkwasser einzusparen, wurde das Löschwasser aus dem Hammerweiher bei Steinbrücken geholt und zum Badeweiher in Frohnhausen gebracht. Diese Aufgabe übernahmen freiwillige Landwirtinnen und Landwirte aus der Region, die sich selbst organisierten. Sie waren mit Schleppern und Wassertanks unterwegs.

Andere Ehrenamtliche sammelten Lebensmittel und Getränke, die sie den Einsatzkräften gemeinsam mit dem DRK bereitstellten. An der Goldbachschule in Frohnhausen entstand etwa eine Versorgungsstelle. "Das freiwillige Engagement ist riesig. Wir sind wirklich dankbar für diese Unterstützung", betonte Kreisbrandinspektor Stürtz.