Was tun, wenn das Geld knapp ist?

Das Geld reicht nicht: Betroffene aus dem Lahn-Dill-Kreis bekommen Unterstützung bei der Budget- und Haushaltsplanung und Hilfe bei der Erschließung finanzieller (Unterstützungs-)Möglichkeiten.

HERBORN - Wer in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist, kann am Dienstag, 8. März, im Mehrgenerationenhaus der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Herborn im Walkmühlenweg 5a Hilfe erhalten. Stefan Bernhardt vom Kreis- und GWAB-Projekt "Hilfe bei Schwierigkeiten mit dem (Nicht-)Einkommen" bietet Interessierten zwischen 8.30 und 11 Uhr Unterstützung bei der Budget- und Haushaltsplanung sowie Hilfe bei der Erschließung finanzieller (Unterstützungs-) Möglichkeiten an.

Der Experte kann auch Kontakte zu anderen Fach- und Beratungsstellen herstellen. Die Beratung ist vertraulich und kostenlos, heißt es in einer Pressemitteilung der Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill.

Die Awo bittet für die Sprechstunde unter Telefon 0 27 71-4 07 41 57 oder per E-Mail an budgetberatung@lahn-dill-kreis.de um Anmeldungen.

Bernhardt und seine Kollegin Christina Schmidt geben auch außerhalb der Sprechstunden Hilfe unter Telefon 0 64 41-4 07 82 56 sowie 0 27 71-4 07 41 57. Das Angebot "Wenn das Geld nicht reicht ..." richtet sich an Interessenten aus dem ganzen Lahn-Dill-Kreis.