Wegen Ärztemangel: Geburtshilfe Dillenburg macht dicht

Nur noch dieses Jahr werden in den Dill-Kliniken in Dillenburg Babys auf die Welt kommen. Weil sich kein neuer Belegarzt finden lässt, muss der Kreißsaal des Krankenhauses zum Jahresende den Betrieb einstellen.

DILLENBURG/ WETZLAR - Entrüstung und Unverständnis, das sind die häufigsten Reaktionen auf die Ankündigungen der Lahn-Dill-Kliniken, mit Ablauf des Jahres die Geburtshilfeabteilung am Krankenhaus in Dillenburg zu schließen.

Herauszulesen aus über hundert Kommentaren ist vor allem zweierlei: Einerseits der Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik, bei denen sich viele in familiärer Atmosphäre bestens aufgehoben gefühlt hatten. Andererseits ist es vor allem die Unsicherheit derjenigen, die in dem Gebiet zwischen Siegen und Wetzlar leben. Sie fühlen sich abgehängt. Zwischen dem Klinikum an der Wetzlarer Forsthausstraße und dem Jung-Stilling-Krankenhaus in Siegen liegen 66 Kilometer. Die Zeit, die Frauen unter Wehen im Auto verbringen müssen, um in die Klinik zu kommen, wird länger.

508 Kinder sind 2021 in Dillenburg zur Welt gekommen. Etwa diese Anzahl Geburten werden die umliegenden Krankenhäuser auffangen müssen. Bislang hat es darüber mit den anderen Häusern noch keine Gespräche gegeben, wie die Sprecherin der Lahn-Dill-Kliniken, Stefanie Mohr, einräumt.

Sie verweist darauf, dass bis zuletzt versucht worden sei, einen Belegarzt zu finden, der im Team einem ausscheidenden Arzt hätte nachfolgen können. "Wir haben die Belegarztstelle ausgeschrieben. Zudem haben wir die Ausschreibung in unser breit aufgestelltes Netzwerk gegeben, über das wir viele Ärzte erreichen. Leider blieben unsere Versuche erfolglos. Leider hat es keine Bewerbungen gegeben", sagte Mohr.

Mohr: Schließung hat keine wirtschaftlichen Gründe

Der in den sozialen Netzwerken häufig geäußerten Meinung, bei der angekündigten Schließung gehe es wiederum nur darum, Geld zu sparen, trat Mohr entgegen. "Wir möchten betonen, dass keinerlei wirtschaftlichen Gründe zu dieser Entscheidung geführt haben, auch wenn die Vergütungsstruktur eher unattraktiv ist." Es seien vielmehr strukturelle, juristische und organisatorische Anforderungen, die seit Jahren die Arbeit für alle Beteiligten schwierig machten. Kaum noch ein Arzt wolle sich der Doppelbelastung Praxis und Krankenhaus mit Rufbereitschaft aussetzen, sagte Mohr.

Nach und nach schlossen viele Kreißsäle und Heime

"Es wird verlangt, dass der Arzt um 3.30 Uhr in der Nacht im Krankenhaus eine Geburt macht und um 8 Uhr gut gelaunt in seiner Praxis ist", beschreibt die Sinner Hebamme Christine Keller den Alltag. Aufwand und Verdienst stünden da in einem krassen Missverhältnis. Ähnliches treffe auf die Vertreterinnen ihres Berufsstandes zu. Für selbstständige Hebammen, die ebenfalls an sieben Tagen die Woche 24 Stunden in Bereitschaft seien, haben sich die Arbeitsbedingungen seit Jahren verschlechtert. Schuld daran sind - ähnlich wie bei den Ärzten - unter anderem die horrenden Kosten der Haftpflichtversicherungen, je nach Versicherung rund 900 Euro im Monat, während die Vergütungen weiter gering seien. Hinzu komme eine überbordende Bürokratie. "Da sitzt man länger an der Dokumentation, als die Geburt gedauert hat. Das passt nicht", sagt Christine Keller.

Sie arbeitet mittlerweile an einem Siegener Krankenhaus. Vorher war sie am Krankenhaus in Ehringshausen tätig. Aber dessen Kreißsaal schloss im September 2019. So wie andere zuvor. Der Kreißsaal des Haigerer Krankenhauses machte 1990 dicht, ebenso wie das Entbindungsheim Kollmar in Herborn. Das Herborner Friedrich-Zimmer-Krankenhaus, das wegen seiner familiären Atmosphäre beliebt war, machte 2001 Schluss. Und auch die Geburtsstation am Krankenhaus in Biedenkopf, die auch von Frauen aus Eschenburg und Dietzhölztal genutzt wurde, schloss 2014. Im Krankenhaus in Weilburg, früher Anlaufpunkt für werdende Mütter aus dem Ulmtal und dem Westerwald, werden schon lange keine Kinder mehr auf die Welt geholt.

Die Belastung der Geburtshilfestationen in Wetzlar, Gießen, Siegen und Limburg, auf die sich die Mütter verteilen werden, wird steigen. Dazu kommt ein weiterer Umstand, fürchtet Hebamme Christine Keller: Die Schwangeren werden sich vorsorglich früher auf den Weg machen, als es vielleicht nötig ist. Und sie werden wegen des langen Weges auch lieber im Krankenhaus bleiben wollen, als wieder nach Hause zu fahren."

Erfahrungen sprechen nicht für eine Stellenbesetzung

Als erste politische Partei meldete sich gestern die Kreistagsfraktion der Linken zu Wort. Deren gesundheitspolitische Sprecherin, Christiane Ohnacker, die selbst seit Jahrzehnten Krankenschwester ist, forderte, den Kreißsaal in Dillenburg zu erhalten. Dafür solle sich auch Landrat Wolfgang Schuster einsetzen.

Wenig Hoffnung hat indes Kliniken-Sprecherin Stefanie Mohr: "Leider müssen wir aus den bisherigen Erfahrung sagen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Stelle besetzt werden kann. Wir suchen jedoch mit vielen Beteiligten, unter anderem mit dem hessischen Sozialministerium, Gespräche."

