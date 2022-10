Weißer Ring wirbt für Zivilcourage im Lahn-Dill-Kreis

Der Weiße Ring hat "Zivilcourage" zum Jahresthema ausgerufen und fordert Bürger auf, sich einzubringen. Foto: Weiße Ring

DILLENBRUG/WETZLAR - Beleidigungen, Drohungen, tätliche Angriffe: Täglich werden Menschen Opfer von physischer oder psychischer Gewalt. Noch schlimmer wird die Lage für die Betroffenen, wenn sie in diesen Momenten auf sich allein gestellt bleiben. Dann ist Zivilcourage gefragt: der Weiße Ring, Deutschlands Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer, ermutigt deshalb alle Bürger zu entschlossenem Eingreifen.

"Jeder Einzelne ist gefordert, sich einzumischen, wenn er Zeuge von Unrecht wird", sagt Rüdiger Schuch, Außenstellenleiter des Weißen Rings im Lahn-Dill-Kreis. "Gemeinsam müssen wir uns der Verrohung der Gesellschaft entgegenstellen, egal ob es um Übergriffe in der Nachbarschaft geht, auf offener Straße oder im Internet."

Wer selbstlos und couragiert Betroffenen zur Seite stehe, betreibe aktiven Opferschutz, so Rüdiger Schuch. Er beschütze und unterstütze Menschen - und setze damit ein deutliches Zeichen gegen eine Kultur des Wegschauens.

In ganz Deutschland organisieren die fast 3000 ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins - unter den Bedingungen der aktuellen Corona-Lage - Aktionen zum Thema "Zivilcourage". Aber was genau ist eigentlich Zivilcourage? Wann, wo und wie soll jemand Zivilcourage zeigen? Ist das nicht gefährlich? Der Weiße Ring hat "Zivilcourage" zum Jahresthema ausgerufen, um Antworten auf diese Fragen zu geben.

Konflikte ausbremsen,

bis die Polizei kommt

Rüdiger Schuch sagt: "In bedrohlichen Situationen ist vor allem das umsichtige Beobachten und Handeln aus der Distanz wichtig, um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen." Im Zweifelsfall sei die Polizei per Notruf 110 hinzuzuziehen. "Wichtig ist, zu handeln, bevor sich die Lage möglicherweise zuspitzt. Zeugen sollten sich, wenn möglich, Hilfe hinzuholen und andere auf die Situation aufmerksam machen. Denn: Dem Opfer muss geholfen werden." Konflikte könnten idealerweise in ihrer Eskalationsspirale ausgebremst werden, bis die Polizei eintrifft.

Die knapp 3000 professionell ausgebildeten Opferhelfer in den fast 400 Außenstellen des Weißen Rings stehen allen Betroffenen in Notlagen persönlich zur Seite. Das gilt natürlich auch für Menschen, die als Helfer oder Zeugen von der Tat betroffen sind.