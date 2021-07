Weitere Mittelhessen in Hochwassergebiet im Einsatz

Die taktische Einheit setzt sich aus vier Krankentransportern zusammen, von denen jeweils zwei aus den Beständen des Deutschen Roten Kreuzes und der Malteser Wetzlar stammen. Foto: Lahn-Dill-Kreis

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der Katastrophenschutz des Lahn-Dill-Kreises hat am Samstag eine taktische Einheit zusammengestellt, die sich auf den Weg in das Hochwasser-Katastrophengebiet im Kreis Ahrweiler gemacht hat. "Der "Einsatzbefehl Hochwasser" des Landes kam heute Morgen", teilte Kreispressesprecherin Nicole Zey mit.

Die taktische Einheit, der insgesamt zwölf Einsatzkräfte aus dem Kreisgebiet angehören, setzt sich aus vier Krankentransportern zusammen, von denen jeweils zwei aus den Beständen des Deutschen Roten Kreuzes und der Malteser Wetzlar stammen. Das besondere an diesen Transportern: Im Katastrophenfall dürfen pro Fahrzeug zwei Patienten gleichzeitig transportiert werden. Festgelegt sei der Einsatz nach Informationen von Zey zunächst auf 48 Stunden.

Fotos Die taktische Einheit setzt sich aus vier Krankentransportern zusammen, von denen jeweils zwei aus den Beständen des Deutschen Roten Kreuzes und der Malteser Wetzlar stammen. Foto: Lahn-Dill-Kreis Der taktischen Einheit gehören insgesamt zwölf Einsatzkräfte aus dem Kreisgebiet an. Foto: Lahn-Dill-Kreis 2



Zunächst waren nur Einsatzkräfte des THW Dillenburg und Wetzlar in den Hochwassergebieten im Westen der Republik im Einsatz. Landrat Wolfgang Schuster verabschiedete die Einsatzkräfte an der Spilburg in Wetzlar am Samstagnachmittag mit den Worten: "Ihr leistet Großes, danke für euren Einsatz und kommt gesund wieder!"Zunächst waren nur Einsatzkräfte des THW Dillenburg und Wetzlar in den Hochwassergebieten im Westen der Republik im Einsatz. Für die Feuerwehren aus dem Lahn-Dill-Kreis gab es noch keinen Einsatzbefehl.

Das bestätigte Kreisbrandinspektor Harald Stürtz am Freitag auf Nachfrage. Demnach werde sich voraussichtlich am Wochenende auch keiner der vorhandenen 23 Löschzüge im Landkreis Richtung Katastrophengebiete aufmachen.

Verknüpfte Artikel

Bereits am Donnerstag hatte sich der Einsatzbefehl des Landes Hessen konkretisiert und Feuerwehren aus den Nachbarlandkreisen Limburg-Weilburg und Gießen hatten sich auf den Weg in die Krisengebiete gemacht. Das Land koordiniert, welche Feuerwehren aus Hessen zur Unterstützung entsendet werden. Nun hat sich weite Unterstützung aus dem Lahn-Dill-Kreis auf dem Weg in die Hochwassergebiete gemacht.