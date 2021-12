Weitere Omikron-Fälle im Lahn-Dill-Kreis bestätigt

Im Lahn-Dill-Kreis sind mittlerweile fünf Omikron-Fälle bestätigt worden. Symbolfoto: Pavlo Gonchar

LAHN-DILL-KREIS - Landrat Wolfgang Schuster ruft die Bürgerinnen und Bürger im Lahn-Dill-Kreis erneut dazu auf, die Corona-Lage ernst zu nehmen und Kontakte auf ein absolutes Minimum zu reduzieren - zum Selbstschutz und zum Schutze der Mitmenschen.

Das Gesundheitssystem dürfe auf keinen Fall kollabieren. "Es lässt sich kaum ausmalen, was passiert, wenn sich zu viele Mitarbeitende unserer Kliniken, des Rettungsdienstes, der Hilfsorganisationen oder der Feuerwehren infizieren. Jede Bürgerin und jeder Bürger trägt eine Mitverantwortung", sagt der Landrat.

Nachdem am Dienstag der erste Fall der Coronavirus-Variante Omikron im Lahn-Dill-Kreis bekannt geworden war , sind nun weitere Fälle von Omikron bestätigt worden. Die engen Kontaktpersonen wurden informiert und befinden sich in Quarantäne. Insgesamt gibt es im Lahn-Dill-Kreis laut Verwaltung aktuell fünf laborchemisch bestätigte Fälle von Omikron.

Soldaten unterstützen bei Kontaktpersonennachverfolgung

Landrat Schuster geht davon aus, dass der Druck auf das Kreis-Gesundheitsamt jetzt zunehmen wird. "Meine Mitarbeitenden gehen weiterhin priorisiert vor. Elf Soldatinnen und Soldaten unterstützen unser Gesundheitsamt in der Kontaktpersonennachverfolgung", so der Landrat. Zwar seien im Moment leichte Rückgänge bei den Neuinfektionen zu verzeichnen, allerdings sehe man an anderen Ländern, dass sich die Fallzahlen im Zusammenhang mit der neuen Virus-Variante innerhalb weniger Tage verdoppeln. "Wir müssen uns auf hohe Infektionszahlen einstellen", sagt Schuster.

