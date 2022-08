Wenige Anbieter: Tankstellen-Oligopol im Lahn-Dill-Kreis

Fehlt Wettbewerb? Das Bundeskartellamt analysiert im Zusammenhang mit dem Tankrabatt die Spritpreise, das Institut der deutschen Wirtschaft die Struktur des Tankstellenmarktes. Symbolfoto: Matthias Bein/dpa

WETZLAR/DILLENBURG - Im Lahn-Dill-Kreis beherrschen wenige Tankstellenbetreiber den Markt. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) spricht von einem Oligopol. Hier könne es zu überhöhten Spritpreisen kommen. Mit Blick auf die selbst nach dem Tankrabatt noch relativ hohen Preise hat das Bundeskartellamt jedoch eher die Raffinerien als die Tankstellen im Visier.

Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln hat die Wettbewerbssituation unter den Tankstellen in den Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland ausgewertet. Demnach beträgt im Lahn-Dill-Kreis der Marktanteil der drei größten Spritanbieter 53 Prozent, der Anteil der fünf größten Anbieter 67 Prozent. Laut IW liegt ein Oligopol vor, wenn entweder bis zu drei Unternehmen einen Marktanteil von mindestens 50 Prozent erreichen oder bis zu fünf zumindest zwei Drittel des Marktes auf sich vereinen. Das ist auch die Definition aus einem Wettbewerbsgesetz. Im Lahn-Dill-Kreis sind beide Voraussetzungen erfüllt.

Der Vergleich mit den anderen mittelhessischen Landkreisen: Ein Tankstellen-Oligopol gibt es hier nur noch in Limburg-Weilburg (drei Anbieter beherrschen 55 Prozent des Marktes, fünf 70 Prozent). Die weiteren Angaben: Landkreis Gießen (36 bzw. 53 Prozent), Marburg-Biedenkopf (44 bzw. 56 Prozent) und Vogelsbergkreis (48 bzw. 66 Prozent).

Die Lage in weiteren Nachbarkreisen: Oligopole in Siegen-Wittgenstein (50 bzw. 65 Prozent), im Westerwaldkreis (53 bzw. 61 Prozent), im Hochtaunuskreis (63 bzw. 71 Prozent) und im Wetteraukreis (53 bzw. 69 Prozent).

Von 46.000 Tankstellen in Deutschland im Jahr 1970 sei mittlerweile nur noch ein Drittel übrig. So hat das Institut Daten von 15.442 Tankstellen ausgewertet (sie sind beim Bundeskartellamt bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe gelistet). Davon gehörten circa 15 Prozent zu Aral, 13 Prozent zu Shell, jeweils sieben Prozent zu Esso und Total und fünf Prozent zu Avia. Die Unternehmen stellten die größten Wettbewerber dar.

Der Markt einer einzelnen Tankstelle ist aber nicht das gesamte Bundesgebiet, sondern erstreckt sich laut Bundeskartellamt auf einen Umkreis von 20 bis 30 Minuten für Autofahrer. Tankstellen machten drei Viertel ihrer Umsätze mit Kunden in einer Entfernung von maximal 19 Minuten.

Oligopole können zu Nachteilen für Verbraucher führen

Das IW hat in seiner Analyse dennoch die 400 Kreise und kreisfreien Städte als jeweils eigenständige lokale Tankstellenmärkte betrachtet. Die Marktanteile hat das Institut dann aufgrund der Anzahl der jeweiligen Tankstellenbetreiber in den Kreisen bestimmt. Das sei ein konservativer Ansatz. Verwendet man die Absatzmengen an Sprit, sei der Marktanteil der großen Betreiber voraussichtlich noch größer.

Auf Basis dieser Analyse gebe es in 229 der 400 Kreise beziehungsweise kreisfreien Städte eine marktbeherrschende Situation von wenigen Tankstellenbetreibern. In diesen lokalen Märkten könne es deshalb zu überhöhten Preisen oder anderen negativen Konsequenzen wie begrenzten Öffnungszeiten kommen - falls die Oligopolisten die Marktmacht ausnutzten.

Eine auffällige Häufung von Oligopolmärkten gebe es im Saarland, in Rheinland-Pfalz und im Süden von Nordrhein-Westfalen. Auffallend wenig dagegen in Grenzregionen zu Nachbarländern. Erklärung des Instituts: "Das kann darin begründet sein, dass die Tankstellenpreise im Ausland aufgrund niedrigerer Steuersätze geringer sind. Nur wenige, meist größere Anbieter auf deutscher Seite konnten hier dem Wettbewerb standhalten. Betroffen sind vor allem die Regionen an der Grenze zu Polen, Tschechien und Luxemburg."

Weitere Ursachen für eine Konzentration könnten die Bevölkerungsdichte des jeweiligen Kreises, der Verlauf von Autobahnen oder die historische Entwicklung sein. Gerade der Südwesten weise eine räumliche Nähe zu den Hauptsitzen der Mineralölkonzerne hinter den Marken Total (Frankreich), Aral (Großbritannien) und Shell (Niederlande) auf. Das könne die hohe Präsenz dieser Marken in den Regionen erklären.

"Wir wollen wissen, warum die Preise phasenweise bei Raffinerie und Tankstelle gestiegen sind, obwohl der Rohölpreis nicht im selben Maße stieg." Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes

Anlass für die Analyse war die Diskussion um den von der Bundesregierung beschlossenen Tankrabatt. Konkret um die Frage, ob der Rabatt an die Verbraucher weitergegeben wird. Dies habe den Blick auf den Tankstellenmarkt gelenkt.

Hintergrund: Für die drei Monate Juni, Juli und August hat die Regierung eine Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe beschlossen. Damit sollte Benzin um rund 35 Cent billiger werden und Diesel um rund 17 Cent.

Das Bundeskartellamt hatte sich die Preisentwicklung angeschaut. Und Anfang Juni festgestellt: Mit der Einführung der Steuersenkung sei der Preis zunächst gesunken und dann wieder leicht gestiegen. Und: Wenn man die Steuersenkung rausrechne, sei der Preis an der Tankstelle seit Ende Mai stärker gestiegen als der Rohölpreis. Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: "Das wirft natürlich Fragen auf."

Die Wertschöpfungskette beim Sprit verläuft laut IW auf drei Ebenen: von den zum Teil staatlichen Ölförderunternehmen über Unternehmen wie Raffinerien, die das Rohöl weiterverarbeiten, bis zu den einzelnen Tankstellen. Das Kartellamt beobachtet seit Beginn des Kriegs in der Ukraine folgende Entwicklung: Raffinerie- und Tankstellenpreise korrespondieren miteinander, allerdings vergrößere sich deren Abstand zum Rohölpreis. Rund um den 1. Juni, also um die Einführung des Tankrabatts, sei dieser Abstand noch einmal angewachsen.

Mundt: "Dieser größer gewordene Abstand macht deutlich, warum wir uns eingehender mit der Raffinerieebene befassen müssen. Wir wollen wissen, warum die Preise phasenweise bei Raffinerie und Tankstelle gestiegen sind, obwohl der Rohölpreis nicht im selben Maße stieg." Ergebnisse einer solchen Untersuchung brauchten aber noch Zeit.

Bei der Diskussion um den Tankrabatt ist dies eine Entlastung für die Tankstellenbetreiber: Denn einen steigenden Abstand zwischen Preisen der Tankstellen und der Raffinerien konnte das Kartellamt nicht feststellen. Das IW stellt dazu fest: Die Gründung der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe habe für erhöhte Transparenz gesorgt. Zusammen mit den freien Tankstellen sorge dies auch für Wettbewerbsdruck im Tankstellenmarkt. Trotz der Oligopole.